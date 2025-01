37 machines aux enchères le 23 janvier à St Étienne

Les routières de la vente

Si aujourd'hui elle serait cataloguée comme un "roadster", cette Kawasaki Z 1300 de 1979 était considérée à sa sortie comme une sportive. Son six cylindres à refroidissement liquide fait un peu plus "mastoc" que celui de la Honda 1000 CBX. Cet exemplaire qui affiche à peine plus de 30 000 kilomètres à son compteur est annoncé comme étant en superbe état.

Kawasaki Z 1300 1979

Si c'est une petite sportive pas très courante chez nous que vous cherchez, cette Yamaha 400 FZR vous tend ses "bracelets". Estimée entre 2 000 et 3 000 euros, elle est, pour l'instant, moins prisée que sa cousine NC 30 de chez Honda.

Yamaha 400 FZR 1992

Les nostalgiques des machines des années soixante-dix début quatre-vingt connaissent bien les partie cycles Martin. Ici, on a la totale de ce que Georges Martin proposait pour améliorer la Suzuki GSX 1000. De 1982, ce bel exemplaire est annoncé entre 8 000 et 10 000 euros.

Martin Suzuki 1000 GSX 1982

On termine avec une des machines récentes de cette vente, à savoir une BMW R 18 B First Edition de 2022. Elle n'a que 13 058 kilomètres et son estimation est fixée entre 12 000 et 15 000 euros. Vendue suite à une liquidation judiciaire, les frais sont de 14,4 %.

BMW R 18 B First Edition

On se retrouve bientôt pour analyser les résultats enregistrés lors de cette vente.