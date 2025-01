37 machines aux enchères le 23 janvier à St Étienne

Trente-sept machines plus deux lots supplémentaires (un casque édité en série limitée en 2000 et une remorque porte motos deux rails), c'est ce qui vous ce 23 janvier à Saint Étienne (42). C'est à partir de 18 heures que les premiers lots seront proposés. Et si vous ne pouvez pas vous rendre sur place, rassurez-vous, la vente sera retransmise en direct sur le site interencheres.com.

Les petits cubes et les machines de tout terrain

Plusieurs petites cylindrées vous attendent à cette vente. C'est un Honda 50 CZ du début des années soixante qui vous est présenté ci-dessous. À restaurer et sans ses papiers, il est estimé entre 1 000 et 1 200 euros.

Honda 50 CZ 100 1963

On reste chez Honda avec ce 500 CR de 1984 entièrement restauré. Il est estimé entre 6 000 et 8 000 euros, ce qui est légèrement en dessous de ce que l'on a pu observer ces derniers temps dans les ventes aux enchères. Cette remarque est valable pour quasiment toutes les machines de cross de cette vente (un 480 CR de 1982 entièrement restauré attend entre 3 000 et 4 000 euros).

Honda 500 CR 1984

Le "supermotard" reviendrait-il à la mode? En tout cas, cette TM 450 de 2023 avec sa carte grise est bien tentante avec son estimation fixée entre 3 500 et 4 000 euros.

TM 450 Supermotard 2023

Le choix sera plus restreint pour les amateurs de trial puisque seulement deux machines seront disponibles. Cette Yamaha 250 TY de 1984 est un peu oxydée mais elle est complète et dans son état d'origine. L'estimation est particulièrement raisonnable puisque proposée entre 600 et 800 euros. On est plus gourmand (entre 1 000 et 1 200 euros) pour la Honda 125 TL de 1986 à remettre en route.

Yamaha 250 TY 1984

