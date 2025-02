37 lots dont 11 bécanes dans le Calvados le 25 février

Et du côté des motos?

L'esthétique de ce Suzuki VanVan 125 cm3 est annoncée comme en très bon état. Par contre, il ne démarre pas. Il a déjà parcouru 24776 kilomètres et son estimation a été fixée à 1 500 euros.

Cette Honda XLR 125 cm3 a bien changé depuis sa sortie d'usine. Elle a été refusée au contrôle technique en raison de son éclairage défaillant, mais également à cause de la modification du châssis arrière (estimation 500 euros).

Elle non plus n'a pas été du goût du contrôleur avec pas moins de six points considérés comme des défaillances majeures. Cette Triumph Thruxton 1200 m3 de 2017 affiche pourtant 48775 kilomètres à son compteur mais elle devra refaire un tour à l'atelier si son futur propriétaire veut en profiter en toute quiétude (estimation 2 500 euros).

Enfin, pour cette Triumph Thunderbird 1700 cm3 de 2015, l'examen a été passé haut la main puisque le contrôle technique est revenu "vierge". Il faut dire que cet exemplaire particulièrement "musclé" du constructeur britannique ne totalise que 1465 kilomètres à son compteur. Avec une estimation proposée à 6 000 euros, cela pourrait être un très bon plan pour qui cherche ce type de machine.