Des motos aux enchères le 25 septembre à Rodez (12)

Du côté des machines récentes, l'offre est éclectique. Les amateurs de quads utilitaires pourront choisir parmi trois modèles. Ce Linhai Hytrack 500 cm3 de 2016 est estimé à 1 000 euros. Un 310 cm3 de 2020 en bon état attend dans les 800 euros tout comme un Masai 450 cm3 de 2018.

Quad QM Linhai Hytrack 500 cm3 2016

Autre bon plan de cette vente, ce Scrambler Mash 400 cm3 de 2017 qui est estimé à 800 euros. Il semble être en bon état si on se fie aux photos et son compteur n'affiche que 9078 kilomètres. La batterie est neuve et son entretien est à jour.

Mash Scrambler 400 cm3 2017

Vous pratiquez ou vous souhaitez vous lancer dans le trial, cette Beta Evo 300 cm3 de 2022 est pour vous. Elle est neuve puisque jamais immatriculée. Proposée à une estimation de 1 500 euros, c'est très raisonnable sachant que la facture d'achat affiche quasiment 5 000 euros (4 960 euros HT pour être précis).

Beta Evo 300 cm3 2022

Comptez autour de 800 euros pour cette Husqvarna 250 cm3 d'enduro de 2008. Sans contrôle technique, elle est annoncée par le débiteur comme tant fonctionnelle.

Husqvarna 250 cm3 2008

N'hésitez pas à aller voir tous les lots qui seront proposés à cette vente en allant sur le site interencheres. com rubrique "véhicules". Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour découvrir les résultats.