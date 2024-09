Des motos aux enchères le 25 septembre à Rodez (12)

Nous repartons en direction de Rodez où des ventes aux enchères importantes sont régulièrement organisées.

Ce mercredi 25 septembre, à partir de 9h00, ce sont plus de 350 lots qui seront proposés. Une trentaine de deux roues motorisés seront disponibles. Et pour ceux qui ont l'habitude de bricoler et d'entretenir leur (s) machine (s), de l'outillage sera également dispersé lors de cette vente.

Les conditions et les frais de cette vente

Comme la majorité des ventes que nous vous proposons, cette vacation sera retransmise en direct sur le site interencheres.com. Toutes les modalités sont disponibles sur ce même site. Au moment de la rédaction de cet article, certains lots n'étaient toujours pas estimés.

Concernant les frais, ils seront de 14,28% pour les ventes judiciaires (identifiées par VJ dans le descriptif) et de 24 % pour les ventes volontaires (descriptif sans aucune mention).

Une petite dizaine de Motobécane anciennes

Au sein de cette vente exceptionnelle se trouvent une petite dizaine de Motobécane anciennes couvrant une période allant de 1928 à 1959 (donc non soumises au contrôle technique).

La doyenne de cette vente est cette Motobécane 175 cm3 D4 donc de 1928. Elle a été entièrement restaurée et est annoncée comme étant en parfait état. Étant immobilisée depuis environ deux ans, une petite révision sera nécessaire avant de lui faire reprendre du service (estimation fixée à 1 500 euros).

Motobécane 175 cm3 D4 1928

Dans un état similaire, cette Motoconfort 250 cm3 de 1937 vous attend (estimation 2 000 euros). Il manque juste la batterie pour pouvoir utiliser l'éclairage, la magnéto étant refaite. Elle est en carte grise "collection" et nécessitera une petite révision avant de reprendre la route.

Motoconfort 250 cm3 C23 1937

Du côté des "après-guerres", cette Motobécane 350 cm3 type L4C est proposée autour de 1 500 euros. La batterie est également absente et le ressort du kick est cassé (remplacé par un élément extérieur de dépannage).

Motobécane 350 cm3 L4C 1959

Estimée à 600 euros, cette Motobécane 125 cm3 type Z 56 C est particulièrement accessible. Si elle reste à ce prix-là, ce sera une très bonne affaire.

Motobécane 125 cm3 Z56C 1956

On continue page suivante avec des machines plus récentes dans différentes catégories.