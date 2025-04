135 lots aux enchères à Amiens (80) le 26 avril

Les machines de plus de 125 cm3 de la vente

Pour ceux qui ne sont pas fans des anciennes, vous pouvez tenter votre chance avec cette Honda CB 650 de 2014, mais qui n'a que 766 kilomètres à son compteur. Son estimation est annoncée entre 3 800 et 4 000 euros.

Au premier coup d'œil, j'ai pensé à une Yamaha 650 XS Spécial mais le quatre cylindres en ligne m'a tout de suite dit que je faisais fausse route. Ici, c'est une version custom de la Yamaha 650 XJ qui porte l'appellation "Maxim". Elle est de 1984 et a un peu moins de 50 000 kilomètres à son compteur (estimation entre 1 500 et 1 800 euros).

Pour cette BMW K 1200 avec un peu moins de 90 000 kilomètres, l'estimation est proposée entre 4 000 et 4 500 euros. Elle est de 2000 et semble être en très bon état (contrôle technique vierge). Si vous cherchez une béhème un peu plus classique, une R 100 RS de 1982 avec 44 519 kilomètres attend entre 4 000 et 5 000 euros. Elle a perdu son carénage dans la bataille et une partie du tableau de bord a été installée bizarrement entre les compteurs et le phare.

On termine avec une autre BMW mais pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit d'une K1. À sa sortie, elle a fait couler beaucoup d'encre avec son look et le choix des coloris. Depuis, on s'est habitué. Cet exemplaire de 1991 a déjà fait un peu plus de 144 000 kilomètres mais le contrôle technique n'annonce que deux défauts mineurs. Son estimation entre 4 000 et 5 000 euros semble un peu élevée.