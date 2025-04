135 lots aux enchères à Amiens (80) le 26 avril

C'est un week-end très chargé dans l'actualité des ventes aux enchères qui vous attend les 26 et 27 avril prochains avec de nombreuses vacations incluant des motos. Aujourd'hui, après celle de Bazeilles (à retrouver en cliquant ici), c'est celle qui se tiendra le 26 à Amiens que nous vous présentons. Elle commencera à 14 heures 30 et comprendra 135 lots. Et si vous n'êtes pas dans la région, elle sera retransmise en direct sur interencheres.com.

Frais et conditions de vente

Pour les motos, les frais de ventes seront de 18 % TTC. Un supplément de 97 euros TTC par véhicule sera à prendre en compte. Si vous enchérissez via internet, 48 euros TTC de frais supplémentaires vous seront comptés. Enfin, pour chaque objet et pour chaque véhicule non immatriculé, il faudra rajouter 3,6 % TTC du montant de l'adjudication.

Les conditions de règlement seront les suivantes: par virement, par carte bancaire ou en liquide (à condition que le montant n'excède pas la somme de 1 000 euros frais compris).

Les lots seront exposés au 237 rue Jean Moulin 80 000 Amiens le vendredi 25 avril de 15 heures à 18 heures 30 et le samedi 26 avril de 10 heures à 12 heures.

Les petites cylindrées de la vente

Quelques petites cylindrées seront votre disposition, comme ce cyclomoteur Peugeot Vogue 2 de 2005 avec 8784 kilomètres à son compteur. On en attend entre 550 et 650 euros. Dans le même genre, un cyclo Motobécane 41 V de 1971 avec un peu moins de 3000 kilomètres est estimé entre 600 et 800 euros.

Dans les années cinquante, quand on parlait de scooters, on pensait surtout aux Vespa et Lambretta. En France, Motobécane proposera ce Mobyscooter 125 cm3 histoire de prendre sa part du gâteau. Cet exemplaire de 1956, avec 13 110 kilomètres à son compteur, est à restaurer. Son estimation a été fixée entre 2 000 et 2 500 euros.

On attend entre 1 800 et 2 200 euros pour cette 125 cm3 Puch SV de 1959. Elle a un peu moins de 6 000 kilomètres à son compteur. Dans son état d'origine avec une belle patine, elle sera vendue avec sa carte grise de collection.

Nous ne pouvons pas vous dire grand-chose sur cette Yamaha 125 DTMX puisqu'au moment de la rédaction de cet article, la description la concernant ainsi que l'estimation n'étaient pas disponibles. Cette machine étant malgré cela particulièrement intéressante, nous avons décidé de l'inclure dans notre sélection.

On tourne la page pour retrouver les grosses cylindrées.