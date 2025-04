Des motos aux enchères à Bazeilles (08) le 26 avril

Direction Bazeilles dans les Ardennes pour une nouvelle vente aux enchères qui se tiendra le samedi 26 avril. Au programme de cette vente de véhicules de collection, trente-six lots dont dix motos. La vente commencera à 14 heures et elle sera retransmise sur le site interencheres.com.

Frais et conditions de vente

Pour les motos, les frais de ventes seront de 15 %. Si d'autres lots vous intéressent, reportez-vous à la description détaillée car des frais différents peuvent être appliqués.

Les lots pourront être retirés dès la fin de la vente ou la semaine suivante. Passé un délai de quinze jours, les lots pourront être mis dans un garde-meuble. Des frais de stockage à la charge de l'acquéreur seront alors appliqués.

Le paiement pourra se faire par virement, en liquide (à condition que le montant n'excède pas la somme de 1 000 euros frais compris) ou par carte bancaire.

Les petites cylindrées de la vente

Ce vélomoteur Terrot propulsé par un moteur de 98 cm3 était dit "vélomoteur pour dame et ecclésiastique" car son cadre ouvert permettait son pilotage tout en étant vêtu d'une robe. Cet exemplaire a été restauré et est en état de fonctionnement. Son estimation est proposée entre 900 et 1 300 euros.

La cylindrée est identique pour cette BMA (Bicyclette à Moteur Auxiliaire) de chez Motobécane. Cette B1V2 a été elle aussi entièrement restaurée et est en bon état de fonctionnement. On en attend entre 900 et 1 300 euros.

On reste chez Motobécane avec la marque sœur Motoconfort. Ici, c'est une 125 cm3 en bon état qui est l'équivalent de la très connue D 45 (estimation entre 700 et 1 200 euros).

Monet Goyon a commencé par fabriquer des trois roues pour les invalides de la première guerre mondiale. Ici, c'est un scooter à grandes roues de 1954. Il est motorisé par un 114 cm3, cylindrée peu commune (estimation entre 900 et 1 400 euros).

Les motos de plus de 125 cm3 sont à découvrir page suivante.