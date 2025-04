Des motos aux enchères à Bazeilles (08) le 26 avril

Et au-delà de 125 cm3?

On commence cette sélection par cet atypique tricycle Monet Goyon, ici en version 175 cm3 (à l'origine, il était propulsé par un 147 cm3 Villiers 2 temps fabriqué sous licence, puis un 175 cm3 et enfin un 250 cm3), daté de 1932. Il a été entièrement restauré et est en bon état de fonctionnement. Son estimation est proposée entre 2 000 et 3 000 euros.

De la même année (1932), cette Peugeot P 112 de 350 cm3 est proposée dans les mêmes conditions (entièrement restaurée et en bon état de fonctionnement). L'estimation est également identique, entre 2 000 et 3 000 euros.

On reste chez Peugeot mais avec une machine d'après-guerre. C'est une 175 cm3 (TC4 peut-être) de 1954. Elle est en bon état de fonctionnement mais sa peinture a un peu souffert. Elle sera vendue avec sa carte grise (estimation entre 1 000 et 1 500 euros).

La vente se terminera par cette BMW100 LT de 1988 en état de fonctionnement. Son compteur affiche un peu moins de 140 000 kilomètres et son contrôle technique est favorable. Esthétiquement, la moto a déjà bien vécu mais avec un peu de soin, elle pourra encore parcourir de nombreux kilomètres. Livrée avec sa trousse à outils d'origine et son livret de bord, son estimation a été fixée entre 1 000 et 1 500 euros.