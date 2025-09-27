Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

Vente : véhicules de prestige et de collection à Mâcon le 29 septembre

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

0  

2. Vente du 29 septembre à Mâcon : les « après-guerres »

 

Vente : véhicules de prestige et de collection à Mâcon le 29 septembre

Les machines d’après-guerre

La Motobécane D45S, c’est l’utilitaire classique de l’après-guerre. Son 125 cm3 4 temps à soupapes latérales a un appétit d’oiseau et vous amènera, si vous n’êtes pas pressé, au bout du monde. À redémarrer, on en attend entre 1 000 et 1 500 euros.

Motobécane D45S 125 cm3 1951 (lot n° 10)
Motobécane D45S 125 cm3 1951 (lot n° 10)

 

Les chemins de l’aviation et des motos se sont souvent croisés. Gnome & Rhône, avant de se lancer dans les deux-roues, fabriquait (et fabrique toujours) des moteurs d’avions. Cette 125 cm3 R4B de 1952 est estimée entre 1 000 et 1 500 euros.

Gnome & Rhône R4B 125 cm3 1952 (lot n° 12)
Gnome & Rhône R4B 125 cm3 1952 (lot n° 12)

 

Elle est toute mignonne cette Monet Goyon 100 cm3 S4G de 1949. Il faudra prévoir une bonne révision avant de reprendre la route mais rien de bien important (estimation entre 800 et 1 000 euros).

Monet Goyon S4G 100 cm3 1949 (lot n° 13)
Monet Goyon S4G 100 cm3 1949 (lot n° 13)

 

Là, nous avons une Royal Enfield Bullet 500 cm3 estimée entre 3 500 et 5 000 euros. On est déjà au-dessus du marché actuel. Mais là où le bât blesse, c’est qu’elle est annoncée comme étant de 1968 !!! Là, il y a anguille sous roche (ou baleine sous gravillon…).

Royal Enfield Bullet 500 cm3 (lot n° 16)
Royal Enfield Bullet 500 cm3 (lot n° 16)

 

On termine avec cette Triumph T100T Daytona annoncée de 1972. Elle a un peu moins de 20 000 kilomètres à son compteur et est décrite comme étant en bon état (estimation entre 4 000 et 6 000 euros).

Triumph T100T Daytona 1972 (lot n° 17)
Triumph T100T Daytona 1972 (lot n° 17)

 

Toute l’actualité des ventes aux enchères sur Caradisiac Moto, c’est en cliquant ici.

Page précédente

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Derniers articles moto

Voir toute l'actu moto

Articles moto les plus populaires

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/