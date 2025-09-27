Vente : véhicules de prestige et de collection à Mâcon le 29 septembre

Pour cette nouvelle vente aux enchères, nous vous amenons en Saône-et-Loire dans la ville de Mâcon où un peu plus de vingt véhicules de prestige et de collection vous attendent ce lundi 29 septembre.

La vente commencera à 17h30 et elle pourra être suivie en direct sur le site interencheres.com. Onze machines sont inscrites à cette vente.

Frais et conditions de vente

Les frais de vente sont un peu moins importants (15 %) que ce que l’on a l’habitude de voir. Des frais de 3 % HT ou de 40 € HT par véhicule pourront être rajoutés pour ceux qui enchérissent par internet. Si vous êtes néophytes (ou ailleurs…) dans les ventes aux enchères, rassurez-vous, tous les frais seront précisés par le commissaire-priseur avant le début de la vente.

Les machines d’avant-guerre

Quelques belles anciennes seront proposées à cette vente. Cette Terrot type L 175 cm3 joue presque à domicile puisqu’elle a été fabriquée à Dijon à une grosse centaine de kilomètres. Elle a été restaurée mais on nous précise qu’elle est à redémarrer (estimation entre 3 000 et 4 000 euros).

Cette belle Peugeot P107 est dans un très bel état. Son estimation est proposée entre 4 000 et 5 000 euros. Pour la motorisation, nous sommes en présence d’un monocylindre 4 temps 350 cm3 à soupapes latérales.

Autre machine d’avant-guerre, cette Sansoupap qui, contrairement à ce que laisse entendre son nom, possède des soupapes latérales pour faire fonctionner son 250 cm3 4 temps. « Assez bon état, à redémarrer » nous précise-t-on (estimation entre 1 000 et 1 500 euros).

On continue page suivante avec des machines fabriquées après la deuxième guerre mondiale.