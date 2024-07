Vente Osenat du 1er juillet: de bons résultats

Avec un peu plus de cent vingt lots, la vente aux enchères "Automobiles de Collection" proposée par Osenat offrait la possibilité d'acquérir quelques beaux véhicules (retrouvez notre article de présentation en cliquant ici).

Treize deux-roues étaient inscrits à cette vente.

Un bilan positif pour les deux-roues

Le bilan de cette vente est plutôt positif puisque sur les 121 lots disponibles, ils ne seront que 28 à être recalés, le meilleur score étant à mettre au crédit d'un coupé Rolls Royce Silver Clou adjugé 320 000 euros (estimation entre 300 000 et 350 000 euros). En ce qui concerne les deux-roues, sur les treize machines inscrites à la vente, une seule ne trouvera pas preneur.

Les petites cylindrées et les machines anciennes

Les amateurs de Solex avaient le choix entre trois modèles estimés chacun entre 100 et 200 euros. L'exemplaire ci-dessous, de 1966, sera adjugé 300 euros (prix de départ 200 euros). Les deux autres, plus récents (1975 et 2017), seront adjugés 320 euros l'unité.

Solex 3800 1966

Cette séduisante AJS 350 cm3 Silver Streak de 1938 était estimée entre 5 000 et 7 000 euros. Au prix de départ de 3 000 euros se succèdent de nombreuses enchères pour finir par une adjudication contre la somme de 6 700 euros.

AJS Silver Streak 350 cm3 1938

L'estimation (entre 13 000 et 18 000 euros) sera aussi respectée pour cette Harley-Davidson FL Hydra-Glide de 1949 puisque le marteau tombe sur l'enchère de 14 000 euros (prix de départ 10 000 euros).

Harley-Davidson Hydra Glide 1949

Avec ses papiers, donc offrant la possibilité de circuler sur la route, cette AJS 350 cm3 16M de trial respectera elle aussi son estimation (entre 2 000 et 3 000 euros). Le prix de départ sera annoncé à 1 000 euros pour une adjudication à 2 800 euros.

AJS type M16 350 cm3 trial

On continue page suivante avec les résultats enregistrés par les motos classiques.