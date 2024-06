Vente Osenat le 1er juillet: à vos claviers

La célèbre maison de ventes aux enchères Osenat organise ce lundi 1er juillet une nouvelle vente aux enchères de véhicules de collection à Fontainebleau (77).

Les premiers lots seront présentés aux enchérisseurs à 14 heures. Et ça tombe bien puisqu'après une vingtaine de lots dits "automobilia" (avec une belle pompe à essence et une borne de gonflage qui trouveront aisément une place dans un garage ou un atelier "vintage"), ce sont les deux-roues qui prendront la relève.

Frais et conditions

Si vous souhaitez vous rendre sur place pour enchérir, les frais seront de 20% du montant de l'adjudication. Pour ceux qui préfèrent suivre la vente sur internet et enchérir à distance, il faudra compter en plus 42 euros par véhicule en passant par le site interencheres.com et 1,5 % HT de commission seront rajoutés à cette commission si vous préférez enchérir sur Drouotlive.

À noter que si ne récupérez pas votre lot avant le 26 juillet, des frais de gardiennage de 65 euros HT par jour vous seront facturés.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Les p'tits cubes et les anciennes

Trois Solex seront disponibles lors de cette vente. Le plus ancien est ce 3800 daté de 1966. Quant aux deux autres, ils sont des millésimes 1975 et 2017. Chaque exemplaire possède sa carte grise et est estimé entre 100 et 200 euros. Ils seront soumis au contrôle technique, sésame indispensable pour pouvoir mettre les papiers à votre nom.

Solex 3800 1966

Pas de problème de contrôle technique avec cette AJS Silver Streak 350 cm3 de 1938 puisqu'elle possède une carte grise de collection. On nous précise qu'une petite remise en route sera à prévoir (estimation fixée entre 5 000 et 7 000 euros).

AJS

Il faudra prévoir également une petite remise en route mais surtout les démarches pour obtenir une carte grise de collection pour pouvoir profiter pleinement e cette Harley-Davidson Hydra-Glide de 1949. Entièrement restaurée, on en attend entre 13 000 et 18 000 euros.

Harley-Davidson

On revient à la marque AJS avec cette M16 350 cm3 de trial de 1952. Après une petite révision, elle pourra reprendre du service et même circuler sur la route puisqu'elle est proposée avec une carte grise française (estimation fixée entre 2 000 et 3 000 euros).

AJS type M16 350 cm3 Trial

On continue page suivante avec les motos classiques.