27 au 29/09 La Route des Légendes: sur les traces des premiers Dakar

Le week-end prochain, c'est une soixantaine d'équipages auto et moto que l'on attend le long de la Nationale 20 sur le parcours emprunté lors des premières éditions du Paris-Dakar. À cette époque, les concurrents partaient de Versailles par la route pour rallier le port de Sète où ils embarquaient pour atteindre le continent africain.

Une édition en hommage à Hubert Auriol et à René Medge

Cette édition 2024 sera dédiée à Hubert Auriol (trois victoires à son actif, deux à moto et une en voiture) et à René Medge. Ces deux figures emblématiques du célèbre rallye-raid ont en commun le fait d'avoir chacun à leur actif trois victoires (deux à moto et une en voiture pour Hubert Auriol, devenant ainsi le premier concurrent à remporter l'épreuve dans deux catégories différentes et trois en voiture pour René Medge). Ils prendront également les reines du Dakar en tant que directeur sportif (1987 et 1988 pour René Medge et de 1995 à 2004 pour Hubert Auriol).

Un parcours de 970 kilomètres en deux jours

Le programme sera particulièrement chargé puisqu'après les vérifications techniques et administratives prévues au Château de Versailles le vendredi 27 septembre (de 15 heures à 19 heures 30 avec exposition des véhicules), les concurrents s'élanceront de ce même lieu dès 8 heures le samedi 28 septembre pour atteindre Sète dans l'après-midi du dimanche 29 septembre.

Parcours et horaires de La Route de Légendes 2024

En marge de cette épreuve, des dons seront faits au profit de l'association "Les Puits du Désert". Si vous souhaitez vous aussi soutenir cette association, cliquez ici.