50 ans de l'Enduropale: plus de 130 lots aux enchères le 8 février

Depuis 1975, en début d'année, l'Enduropale du Touquet est le grand rendez-vous des amateurs de courses sur sable. Samedi 8 février, à partir de 18 heures, plus de cent trente lots seront dispersés par la maison de ventes Enchères Côte d'Opale-Debacker & Richmond.

De nombreux objets de Timoteï Potisek, vainqueur à deux reprises de l'épreuve décédé en 2009 des suites d'une lourde chute à l'entraînement, seront proposés aux enchères.

Trente et une bécanes, principalement de tout terrain, seront disponibles lors de cette vente. Vous pourrez la suivre en direct sur interencheres.com, site qui vous donnera toutes les informations et les modalités de cette vente ainsi que l'intégralité des lots disponibles.

Les machines européennes de tout terrain

Pour se mettre en jambes, nous commençons par ce sympathique Gilera 50 cm3 qui a dû faire rêver de nombreux ados au début des années soixante-dix. Le moteur fonctionne, l'engin est entièrement d'origine à l'exception de l'allumage qui a été remplacé par un élément électronique (estimation entre 800 et 1 000 euros).

Là, il y aura beaucoup plus de boulot avant de pouvoir profiter de cette Bultaco MK11 de 250 cm3 "sortie de grange". L'estimation (entre 700 et 800 euros) tient compte du fait que le collecteur d'échappement est absent et qu'il faudra prévoir une restauration complète.

Il manque le carter droit du bas-moteur sur cette KTM GS 125 cm3 d'enduro et une restauration complète est également à entreprendre (estimation entre 1 000 et 1 500 euros). Aucune précision quant à la présence ou non d'une carte grise...

De mémoire, elle était déjà présente lors de la vente aux enchères de 2024. La partie cycle est celle d'une 250 cm3 et le moteur est un 400 cm3. Décrite comme étant en excellent état elle est estimée entre 3 700 et 4 000 euros.

On continue page suivante pour découvrir les machines des quatre constructeurs japonais.