50 ans de l'Enduropale: plus de 130 lots aux enchères le 8 février

Les machines japonaises de tout terrain

Chez les quatre constructeurs japonais, le choix est plus vaste. Du côté de Suzuki, deux RM sont proposées; une 125 cm3 de 1980 à compléter et à rénover (estimation entre 700 et 900 euros) et cette 250 cm3 de 1986 qui a participé à cinq épreuves vintage avant d'être remisée fin 2023. Elle est à réviser et à remettre en route (estimation entre 2 200 et 2 500 euros).

Les Honda CR sont les plus représentées dans cette vente avec neuf exemplaires disponibles: une 125 cm3, sept 250 cm3 et cette 500 cm3 de 1985 restaurée et dont l'estimation est proposée entre 4 500 et 5 500 euros.

Un 80 cm3, deux 250 cm3 et cette 500 cm3, c'est ce que les amateurs de Kawasaki KX pourront s'offrir lors de cette vacation. Entièrement reconditionnée, cette 500 KX de 1990 vient de chez Fura Motos. Prête à prendre la piste, l'estimation a été fixée entre 9 500 et 10 500 euros.

Enfin, pour les inconditionnels de Yamaha, en plus d'une TY, d'une DTMX ( et même d'une RSDX), un 90 TT et deux 250 YZ vous attendent. Mais vous aurez aussi la possibilité de jeter votre dévolu sur cette 450 YZF qui a eu droit à une belle préparation afin de tâter de la piste en Supermotard. Réservée exclusivement à un usage sur circuit (pas de carte grise), son estimation est proposée entre 3 500 et 4 000 euros.