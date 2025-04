97 motos aux enchères à Ste Geneviève-des-Bois le 10 avril

Pour les ventes multisites organisées par Alcopa, on peut parler de ventes périodiques puisqu'elles sont organisées en gros toutes les trois semaines. La prochaine se tiendra le jeudi 10 avril. Comme d'habitude, c'est depuis le site de Sainte Geneviève-des-Bois que la vente sera organisée. Elle débutera à 10 heures et sera retransmise sur interencheres.com et sur alcopalive.

Frais et conditions de vente

Pour cette vente, les frais seront de 14,4 % TTC du montant de l'adjudication. Un minimum de 360 euros TTC sera appliqué, ce qui veut dire que pour chaque adjudication inférieure à 2 500 euros, les frais seront de 360 euros. Cette donnée est à prendre en compte si vous cherchez un véhicule à pas cher.

Un forfait de 140 euros TTC s'ajoute aux frais de vente. Si le véhicule bénéficie d'une garantie Cirano, comptez 85 euros TTC en plus.

Scooters et 125 cm3

Sept Piaggio MP3 seront disponibles à cette vente. L'exemplaire ci-dessous, un 500 LT de 2016 affichant 12 959 kilomètres à son compteur, attend un minimum de 2 800 euros. Pour les autres, en fonction du modèle, comptez entre 500 et 2 000 euros.

Ce Honda Forza 125 cm3 n'a pas beaucoup de kilomètres (1 283). De 2022 et avec une batterie hors service, on en attend un minimum de 2 300 euros. Pour le récupérer, il faudra aller du côté de Marseille.

Comme son nom l'indique, ce Silence est un scooter électrique. Il n'a pas beaucoup roulé (6224 kilomètres) depuis 2020 et son estimation est proposée à 800 euros.

Les allergiques aux scooters qui cherchent une 125 cm3 auront plusieurs machines à leur disposition. Cette Honda CBR 125 R de 2011 avec un peu moins de 30 000 kilomètres voit son estimation proposée à un minimum de 500 euros.

On continue avec les deux, trois voire quatre roues page suivante.