97 motos aux enchères à Ste Geneviève-des-Bois le 10 avril

Sur deux, trois et quatre roues

Ha la Ducati Panigale, désirable à souhait... Cet exemplaire de 2013 est équipé d'une ligne Termignoni. Tout ce que l'on sait, c'est que son compteur affiche 35 431 kilomètres et que son estimation a été fixée à 9 500 euros.

On reste en Italie avec cette Moto Guzzi 1100 Le Mans de 2001. Son kilométrage n'est pas précisé dans la description. On sait juste qu'elle est disponible sur le site Alcopa de Tours et que son estimation sera proposée à 2 700 euros.

Qui a reconnu un Honda 750 VFS? Il est de 1985 et a été légèrement dépouillé (estimation 1 200 euros). Les amateurs d'anciennes pourront aussi opter pour une 250 NSR et une 1500 Gold Wing, toutes de chez Honda.

Dans la catégorie des véhicules de plus de deux roues mais qui ont quand même leur place ici, vous pouvez opter pour ce Can Am "spécial célibataire" de 2019 avec 67 067 kilomètres. Son estimation est annoncée à 5 200 euros. Et pour les amateurs de quatre roues mais avec un guidon, vous aurez le choix entre un Goes Terrox 500 S (estimation 2 300 euros) et un Hsun Scout 570 TRV estimé à 4 000 euros.

Rendez-vous dans quelques jours pour découvrir les résultats enregistrés lors de cette vente.