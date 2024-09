Aprilia RSV4 X ex3ma : la sportive façon MotoGP est affichée à 80 000 euros !

Après la RSV4 X, la Tuono X et la RSV4 X Trenta, Aprilia a dévoilé il y a quelques jours l’ultime création de ses ingénieurs : la RSV4 X ex3ma (à prononcer extrema). Une sportive qui, comme son nom l’indique, se veut extrême, et ce à plus d’un titre.

Inspirée par les prototypes engagés en catégorie MotoGP par la marque, l’Aprilia RSV4 X ex3ma dispose d’une aéro entièrement revue avec ailerons avant et ailettes latérales permettant de faire jouer l’effet de sol en virage afin de plaquer la moto sur le bitume. De quoi compléter les carénages en fibre de carbone qui permettent d’alléger la bête, affichant un poids total de seulement 165 kg sur la balance.

Jouant à fond la carte du transfert de technologie entre le MotoGP et la RSV4, Aprilia a doté la X ex3ma de son ECU de course APX offrant une multitude de paramètres réglables via l’ordinateur portable Yashi fourni avec la moto, et de pièces exclusives comme des suspensions Öhlins réglables, des freins Brembo avec étriers radiaux GP4MS, des roues en fibre de carbone ainsi que les mêmes pneus slicks utilisés par Pirelli dans le championnat du Monde Superbike : SC1 (avant, 125/70) et SCX (arrière, 200/65).

Mécaniquement, on retrouve le moteur V4 de 1 099 cm3 spécialement préparé par les ingénieurs d’Aprilia Racing et qui développe 230 chevaux à 13 500/min et un rupteur placé à 13 900 tr/min pour un couple maxi de 131 Nm à 11 000 tr/min.

La livrée baptisée « Perla Nera » avec finitions noires brillantes est un hommage à l’Aprilia RS 250 sur laquelle Max Biaggi a remporté trois championnats du monde consécutifs de 1994 à 1996 dans la catégorie 250 cm3.

Produite à seulement trente exemplaires, l’Aprilia RSV4 X ex3trema est affichée à partir de 80 000 €.