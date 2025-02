AD Koncept apporte une touche d'exclusivité à l'Aprilia RS660RR

Habitué à customiser des deux-roues sportifs, l'atelier AD Koncept vient de présenter sa dernière création, l'Aprilia RS660RR Carbone. Une exclusivité, développée en collaboration avec son revendeur ADK Evasion Dafy Moto de Saint-Lô, dans la Manche.

Cette préparation au style unique, associe les caractéristiques sportives de la moto d'origine (performances et design), et la patte de l'expert en peinture qu'est AD Koncept avec une robe qui sublime son caractère sportif.

Si la partie mécanique reste inchangée, avec le bicylindre parallèle de 660 cm3 délivrant 100 chevaux à 10 500 tr/min pour un couple maxi de 67 Nm à 8 500 tr/min, AD Koncept et Evasion Moto ont ajouté à la petite sportive italienne de moyenne cylindrée une ligne complète IXIL Race Xtrem Carbone. Un équipement qui change radicalement à la fois le style et le son de son moteur, désormais plus rauque.

Un style unique pour l'Aprilia RS660

La partie-cycle de la moto conserve également tous ses attributs d'origine, avec la fourche inversée Kayaba réglable de 41 mm et son système de freinage composé d'une paire de disques en acier de 320 mm de diamètre et d'une paire d'étriers à montage radial signées Brembo.

L'éclairage full-Led avec fonction d’éclairage automatique selon la luminosité pour les feux de croisement, les warnings là aussi automatiques en cas de freinage brusque, les feux adaptatifs en virage, le Ride-by-Wire, la centrale électronique inertielle à six axes et les nombreuses aides à la conduite sont également au rendez-vous (antipatinage, anti-wheeling, régulateur de vitesse, quickshifter, gestion du frein moteur et plusieurs modes de conduite).

Disponible à partir de 15 990 euros, l'Aprilia RS660RR Carbone est disponible en exclusivité chez Evasion Dafy Moto Saint-Lô.