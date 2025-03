Le marché des sportives explose à nouveau. Ducati dégaine une Panigale V2 recentrée (955 cm³, 155 ch, moins extrême), Yamaha remplace la R1 par la R9 (890 cm³, 119 ch) pour la route. Aprilia, elle, a un trou dans sa gamme : entre la RS660 (100 ch, A2-friendly) et la RSV4 (1100 cm³, 217 ch, une bête de circuit), il manque une intermédiaire. La RSV1000 originelle, stoppée en 2010 par les normes antipollution Euro 3, offrait 998 cc et 143 ch – un compromis puissance/accessibilité que l’opus RSV4, trop radical et coûteux (plus de 20 000 €), ne propose pas. Un retour du RSV1000 version 2025, avec un V2 entre 900 et 1000 cm³ et 140-160 ch, pourrait viser ce sweet spot : performant, abordable (autour de 15 000-17 000 €), et moins intimidant pour les non-experts.

Les marques cherchent l’équilibre entre coûts, normes et plaisir. La RSV1000 2.0 pourrait recycler le V2 660 cc gonflé ou un nouveau bloc, avec une électronique moderne (modes de conduite, antipatinage) et un châssis allégé. Elle répondrait à la demande d’une sportive polyvalente, loin des hypersportives à 300 km/h. Et pourquoi pas un clin d’œil nostalgique au design anguleux de l’originale, mixé au style tranchant des RS actuelles ?

Aprilia RSV1000 : un nom déposé, un retour en vue ?

L’hypothèse va plus loin. Massimo Rivola, boss d’Aprilia Racing, a déjà teasé un retour en WSBK – où la marque a brillé (titres 2010, 2012 avec Biaggi) – si les coûts baissent, via des « superstocks » moins extrêmes. Avec les bouleversements MotoGP prévus pour 2027 (850 cc, moins d’aéro), développer une RSV1000 routière taillée pour le SBK serait malin. Une base bicylindre, homologuée, pourrait relancer Aprilia face aux Ducati V4R et BMW M1000RR, tout en capitalisant sur son passé glorieux.

Pour l’instant, c’est une marque déposée et des spéculations. Mais le timing – boom des sportives, vide dans la gamme, nostalgie – donne du poids à l’idée. Une RSV1000 remise au goût du jour, entre RS660 et RSV4, voire prête pour le WSBK, ferait saliver les fans et secouerait le marché. La marque Aprilia osera-t-elle ? Réponse probable d’ici 2025, peut-être à EICMA. En attendant, le mythe respire à nouveau !