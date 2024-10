Brembo se paie Öhlins !

Poids lourd mondial de l’industrie automobile et moto, le spécialiste italien des freins, Brembo vient de faire l’acquisition d’un autre grand nom : le géant des suspensions, le suédois Öhlins Racing.

Plus importante acquisition de l’histoire de Brembo, cet achat, pour 405 millions de dollars, soit environ 372 millions d’euros, a pour but de permettre à l’italien de renforcer son offre sur le marché des innovations techniques intelligentes en matière de suspensions.

L’opération, qui devrait se finaliser au début de l’année 2025 a été annoncée le 11 octobre dernier via le versement de la somme à Tenneco, propriétaire d’Öhlins jusque-là.

Du côté de Brembo, on appuie sur la complémentarité entre les deux institutions : « Öhlins est un partenaire idéal pour Brembo. C’est une marque de renommée mondiale, avec une activité solide et une réputation inégalée, aussi bien sur les circuits que sur la route. Nous accueillons Öhlins au sein de notre groupe comme une excellente occasion d’élargir notre offre pour le marché deux et quatre roues. Avec cet ajout, nous franchissons une nouvelle étape dans notre stratégie visant à fournir des solutions intelligentes intégrées à nos clients, en tirant parti des synergies entre les technologies clés du secteur des véhicules » a ainsi déclaré le boss de la marque italienne, Matteo Tiraboschi.