Cette CFMOTO 675 NK menace les roadsters japonais et européens

Les photos partagées par le site dongchedi.com montrent une moto sans carénage, qui semble être une déclinaison de la 675 SR-R. Cette version avec son design minimaliste et sa mécanique exposée, rappelle les traits d'une roadster dynamique et puissante. CFMOTO a déjà validé la 675 SR-R comme un modèle sportif, et il est probable que la 675 NK partage le même moteur, revendiquant une puissance de 95 chevaux.

Sur le plan du châssis, la prétendue 675 NK semble rester fidèle à la configuration du modèle SR-R. Elle serait dotée d'un cadre et d'un bras oscillant en aluminium, gages de légèreté et de robustesse, ainsi que d'une fourche inversée pour une meilleure absorption des chocs et de doubles disques de frein à l'avant, assurant une puissance de freinage optimale.

En ce qui concerne le design, la version repérée sur les images présente un réservoir de carburant et un style global très similaires à ceux de la 675 SR-R. Toutefois, elle se distingue par l'ajout d'un guidon tubulaire haut, offrant une position de conduite plus droite et confortable, typique des roadsters.

Un autre avantage potentiel de la 675 NK par rapport à sa sœur sportive est la réduction du poids. Alors que la 675 SR-R pèse environ 195 kg, il est anticipé que la version épurée, pourrait peser moins de 190 kg, ce qui améliorerait encore ses performances et sa maniabilité.

La marque CFMOTO, avec ce nouveau modèle, semble bien positionnée pour séduire les amateurs de motos qui recherchent un mélange de performance, de style et de confort. La 675 NK pourrait offrir une alternative attrayante aux roadsters de milieu de gamme sur le marché, combinant la puissance d'un moteur à trois cylindres avec l'agilité et la simplicité d'un modèle sans fioriture.

Avec la 675 NK, CFMoto semble vouloir s'attaquer directement aux géants japonais et européens du segment des roadsters moyens. En proposant une moto performante, bien équipée et à un prix attractif, le constructeur chinois pourrait bien réussir à séduire une nouvelle clientèle. Il faudra cependant attendre les essais routiers pour avoir un avis définitif sur cette nouvelle venue.