Cette moto abat le 0 à 100 km/h en seulement 2,9 secondes

Avec un couple colossal de 850 Nm, la Torque 1/1 catapulte son pilote de 0 à 100 km/h en seulement 2,9 secondes. Ses batteries haute performance lui confèrent une autonomie de 400 kilomètres, tandis que sa technologie de charge rapide permet de la recharger complètement en seulement 20 minutes. Ces chiffres placent la Torque 1/1 au sommet de la catégorie, surpassant largement les performances de nombreuses motos thermiques.

Ce projet ambitieux est le fruit d'une collaboration entre Filante Motors et Davinci. Ce dernier, spécialiste en ingénierie, a apporté son expertise pour développer un moteur électrique ultra-performant ainsi qu'un système de gestion de l'énergie optimisé. Le résultat est une moto électrique à la pointe de la technologie, qui allie puissance, autonomie et rapidité de charge.

En plus de ses performances exceptionnelles, la Torque 1/1 se distingue par son design futuriste et aérodynamique. Ses lignes épurées et ses matériaux nobles lui confèrent une allure à la fois sportive et élégante.

Les précommandes de la Torque 1/1 débuteront en décembre prochain, au prix de … 101 000 euros. Les futurs riches acquéreurs pourront découvrir ce modèle en avant-première lors du salon EICMA de Milan, qui se tiendra en novembre.

La FM Factory Torque 1/1 marque un tournant dans l'histoire de la moto électrique. Elle démontre que les deux-roues électriques peuvent offrir des performances comparables, voire supérieures, aux motos thermiques. Ce modèle devrait inspirer de nombreux constructeurs et accélérer le développement de nouvelles motos électriques toujours plus performantes.

La Torque 1/1 est le fruit de plusieurs années de recherche et de développement avec l’ambition de proposer une moto électrique révolutionnaire, qui repousse les limites de la technologie et offre une expérience de conduite unique.