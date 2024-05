CFMoto Aspar Special Edition : une mise en bouche pour le moins appétissante

Lancé à l’assaut du marché européen depuis plusieurs années, le constructeur chinois CFMoto s’est offert une vitrine de luxe, en s’associant à Jorge « Aspar » Martinez et sa structure Aspar Racing, engagée en Grand Prix en catégorie Moto3 et Moto2.

Un partenariat payant car les motos aux couleurs de CFMoto sont régulièrement aux avant-postes dans les deux catégories, notamment en Moto3 où le pilote CFMoto David Alonso a déjà remporté quatre des six GP disputés cette saison.

Un concept avant la sportive de série

Pour marquer le coup, et rendre hommage à Jorge Martinez, qui a récemment inauguré son académie de pilotage à Valence, CFMoto a dévoilé la « Aspar Special Edition ». Un concept inédit habillé d’une livrée exclusive et floqué du numéro 5 qu’arborait le pilote espagnol lors de son titre de champion du monde 125 cm3 en 1988, qui repose sur la très attendue sportive de moyenne cylindrée CFMoto 675SR.

Un modèle de série qui est attendu pour 2025 dont seul le moteur a été officialisé par CFMoto sur le dernier salon de Milan. Un prometteur trois-cylindres pesant 55 kg dont la puissance est estimée à plus de cent chevaux à 8 250 tr/min avec un régime maxi de 12 300 tr/min et un 0 à 100 km/h abattu en seulement trois secondes.

Un concept qui ne fait qu’attiser notre envie de découvrir cette CFMoto 675SR.