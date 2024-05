Cherre (72): des motos aux enchères ce 6 mai

Dans la Sarthe, le week-end prochain, ce sont les machines du Championnat du Monde de vitesse qui seront à l'honneur mais ce lundi 6 mai, des motos beaucoup plus sages seront proposées aux enchères à Cherre à partir de 10 heures.

Organisée par Balsan Enchères, cette vente sera retransmise en direct sur le net via le site interencheres.com.

On commence par cette 125 cm3 Suzuki GZ Marauder estimée à 500 euros. Elle semble être en bon état et son compteur n'affiche que 9 113 kilomètres. Il est précisé "vendu pour pièces cause pas de CT" mais si elle possède sa carte grise, l'acheteur pourra la présenter au contrôle pour tenir des papiers à son nom.

Suzuki 125 GZ Marauder 1998

Pas de problème en revanche pour cette Honda FX 650 de 1998 qui a été "inspectée" et est ressortie avec un contrôle vierge. L'estimation fixée à 800 euros est particulièrement raisonnable.

Honda FX 650 1998

Il n'est plus très frais ce Yamaha 500 T-Max et s'il n'y a pas eu d'erreur lors de la rédaction du descriptif, les 115 869 kilomètres annoncés pourraient justifier son état. L'estimation à 500 euros tient compte dit qu'il est proposé sans contrôle...

Yamaha 500 T-Max 2006

Examen vierge pour cette Kawasaki 1000 GTR de 2004 avec un tout petit peu plus de 91 000 kilomètres à son compteur mais on nous précise quand même qu'il faudra prévoir l'entretien... L'estimation à 950 euros est accessible pour qui veut une bécane rapide et confortable pas tape à l'œil.

Kawasaki 1000 GTR 2004

Une Honda ST 1100 Pan European avec à peine plus de 21 000 kilomètres à son compteur, ça doit commencer à se faire rare. L'estimation à 1 100 euros est une nouvelle fois correcte avec un "CT" vierge.

Honda ST 1100 Pan European 1999

Des plaquettes usées et des "émissions de polluants dépassant les limites applicables", c'est ce que le contrôleur a constaté sur cette Honda 1800 F6B de 2013 en "défaillance (s) majeure (s)". Avec ses 128 461 kilomètres annoncés, l'estimation est proposée à 3 700 euros. Un jeu de plaquettes et un tour au "camping bleu" du circuit du Mans le week-end prochain et tout devrait rentrer dans l'ordre...

Honda Gold Wing F6B 1800 2013

On se retrouve page suivante avec les machines européennes...