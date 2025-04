Des motos aux enchères à Cherre (72) le 8 avril

Après Le Mans le 6 avril, nous restons dans la Sarthe avec une nouvelle vente qui se tiendra le 8 avril à Cherre. Quatre-vingt-deux lots seront dispersés sous le marteau de la SARL Balsan Enchères & Associés dont neuf motos. La vente, retransmise en direct sur le site interencheres.com, commencera à 10 heures. Et ce sont les motos qui ouvriront le bal.

Les frais et les conditions de la vente

Pour cette vente, les frais seront de 14,28 % du montant de l'adjudication. Aucun règlement en espèce ne sera accepté. Le paiement par virement bancaire est à privilégier. Des frais techniques de 1,8 % TTC du montant de votre bordereau seront facturés pour le paiement par carte bancaire. En plus des frais de vente, 180 euros TTC seront ajoutés pour les frais de dossier.

Les lots qui ne seront pas retirés dans les trois jours suivant la vente se verront majorés de frais de parking d'un montant de 15 euros par jour et par véhicule.

Les scooters et le p'tit cube

Si vous cherchez un scooter BMW C 650 GT, deux exemplaires seront disponibles lors de cette vente. Celui-ci, de 2015, est un peu chiffonné du côté droit mais il n'a que 5647 kilomètres à son compteur. Son estimation est proposée à 2 000 euros.

Le second est beaucoup moins cher (estimation 900 euros) et pour cause... Il a déjà parcouru un peu plus de 100 000 kilomètres (105 469 pour être précis). Il a toujours été entretenu dans le réseau BMW depuis sa mise en circulation en 2019 et les factures sont disponibles.

Plus sage, ce Kymco People S 125 cm3 de 2019 semble nickel. Avec 10 377 kilomètres à son compteur et un contrôle technique vierge, son estimation est proposée à 450 euros.

Et pour les apprentis motard, ce Rieju MRT 50 cm3 attend au moins 700 euros. Il faudra rajouter quelques frais avant de reprendre la route sereinement car des défaillances majeures au niveau du frein avant et de la transmission ont été signalées. Un problème de compteur est également à prendre en compte.