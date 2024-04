Des motos de collection le 20 avril à Amiens (80)

Cap sur le nord de la France et plus particulièrement sur la ville d'Amiens où une nouvelle vente aux enchères vous attend. Au programme, une dizaine de machines intéressantes, dont des motos françaises peu courantes.

Comme d'habitude, vous pourrez suivre cette vente sur le site interencheres.com, ou vous rendre directement sur place. Cette vacation commencera à 11 heures et toutes les informations et autres modalités sont précisées sur le site susnommé.

Il est rare de ne trouver qu'une seule moto japonaise dans les ventes aux enchères que nous vous présentons. Ici, c'est une Kawasaki Z 750 B de 1978 avec très peu de kilomètres à son compteur (383 non garantis) qui vous attend. Elle est à redémarrer et attend entre 2 000 et 2 500 euros.

Kawasaki KZ 750 B 1978

Il faudra compter entre 6 000 et 6 500 euros pour cette Triumph Trident T 150 V de 1973. On suppose qu'une révision sera nécessaire pour que cette anglaise reprenne la route puisqu'il est précisé "prévoir redémarrage" dans le descriptif. À la vue des photos, elle semble en bon état. Son compteur affiche 55 785 kilomètres.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Triumph Trident 1973

On reste chez Triumph mais avec un modèle beaucoup plus récent puisqu'il s'agit d'une Thunderbird Sport T398 de 1998. Elle a 24 130 kilomètres affichés et sera aussi à réviser. Pour l'estimation, elle a été fixée entre 4 500 et 5 000 euros.

Triumph Thunderbird T398 1998

Direction l'Italie maintenant avec les deux Laverda qui seront disponibles à cette vente. Vous avez tout d'abord cette 1000 cm3 de 1976 qu'il faudra redémarrer et qui est estimée entre 4 500 et 5 000 euros (68 180 kilomètres à son compteur). Elle possède un allumage électronique et un levier d'embrayage plus long a été installé.

Laverda 1000 cm3 3C 1976

Sinon, cette 1000 cm3 Jota vous tend les bras (estimation entre 8 000 et 8 500 euros). De 1981, elle a déjà parcouru 76 338 kilomètres et sera à réviser pour reprendre du service.

Laverda 1000 cm3 Jota 1981

On continue page suivante avec quelques machines françaises intéressantes.