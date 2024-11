En direct de Milan : la Honda XL750 Transalp évolue en douceur

Arrivée sur le marché il y a quelques mois, la Honda XL750 Transalp 2025 (214 kg) présentée sur le salon de Milan profite de quelques améliorations pour son nouveau millésime.

Au rang des évolutions 2025, on note ainsi une face avant dynamisée par un tout nouveau phare double optique LED ainsi qu'une nouvelle bulle en résine biosourcée Durabio.

Motorisée par un bicylindre en ligne 8 soupapes qui délivre 91,8 chevaux et 75 Nm de couple maximal (également disponible en version A2 bridée électroniquement à 35 kW), elle profite d'un accélérateur électronique (TBW) qui propose quatre modes de pilotage préprogrammés en plus d’un mode utilisateur paramétrable, cinq niveaux de contrôle de couple (HSTC) avec contrôle de cabrage intégré, trois niveaux de frein moteur et trois niveaux de puissance moteur.

Son cadre en acier est associé à des suspensions (fourche inversée Showa SFF-CA ø 43 mm et un monoamortisseur à système Pro-Link) dont les réglages ont été revus pour 2025. Le freinage est toujours assuré par deux disques avec étriers deux pistons tandis que les jantes de 21 et 18 pouces.

La liste des équipements de série comprend un nouvel un écran TFT couleur de cinq pouces avec fonction de connectivité Honda RoadSync et commande quatre axes rétroéclairée au guidon ainsi que des clignotants à arrêt automatique avec fonction « signal de freinage d’urgence » (technologie ESS).

La nouvelle Honda XL750 Transalp 2025 est disponible en trois coloris : noir et gris (nouveautés 2025), ainsi qu'en blanc tricolore, à partir de 10 699 euros.