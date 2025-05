En mai c'était l'ASI MOTOSHOW à Varano de Melegari

Le trophée Ubaldo Elli, en hommage à l’un des plus grands collectionneurs italiens (sa collection de motos de course ne cumulant pas moins de 75 titres mondiaux !) fut décerné au pilote Eugenio Lazzarini (3 titres mondiaux). Celui-ci a contribué à restaurer la Benelli 175 Bialbero GP de 1934. Son redémarrage eut lieu avec du bio carburant grâce au programme ASI Net Zero Classic.

« Motos et Mythes » deux mots qui résument au mieux l’ASI MOTOSHOW selon son Président Alberto Scuro. Histoire, passion, convivialité, culture moto et authenticité sont les ingrédients de notre événement connu dans le monde entier. Gloire soit rendue à Palmino Poli qui le porte depuis les débuts avec toute son énergie et sa passion.

Le paddock était plein comme un œuf et clubs et musées étaient au rendez-vous.

Nous avons suscité l’intérêt des institutions, notamment la visite du Vice-Président du Sénat, l’honorable Gian Marco Centinaio ainsi que la participation active des forces de police avec le thème « motos en uniforme » qui leur est dédié ainsi que celui des motos militaires.

Giacomo Agostini déclarait : " Je ne peux pas manquer l’ASI MOTOSHOW, c’est désormais une institution pour retrouver mes amis et fans, pour retrouver les pilotes avec qui j’ai partagé mes plus belles années sur la piste, sans compter la joie de retrouver mes anciennes motos comme la Yamaha avec laquelle j’ai gagné mon premier championnat du monde avec le constructeur japonais."

Yamaha était présente officiellement via le YAMAHA RACING Heritage Club avec Marco Riva comme chef de projet. Celui-ci déclarait : " Une édition importante pour Yamaha qui célèbre deux anniversaires importants. Les 70 ans de sa fondation à Iwata, le 1er juillet 1955 et les 50 ans de la première victoire en catégorie 500 avec la légendaire YZR OW23. La même année elle a également remporté le titre mondial grâce à Giacomo Agostini. C’est pourquoi à Varano nous avons exposé deux motos emblématiques : la YA-1 125 de 1955 premier modèle de toute l’histoire YAMAHA et la YZR 500 reine du championnat du monde 1975. "

Autre marque japonaise présente à l’ ASI MOTOSHOW, Honda avait décidé d’exposer toutes les 125 2 temps produites dans l’usine d’ Altessa. Fausto Gianchristofaro déclarait : "Les 125 2 temps produites dans notre usine d’ Altessa sont les témoins d’une période de grande collaboration avec l’Italie pour Honda, ce fut une relation étroite et fructueuse. La 125 NSR à cadre moulé aluminium a connu un succès incroyable à tel point que nous n’avons pas été capables de satisfaire toutes les demandes des clients. Aujourd’hui c’est un collector recherché."

Dix ans de MOTO GP de 2012 à 2023 comme pilote officiel DUCATI, KTM et SUZUKI, Danilo Petrucci, aujourd’hui pilote superbike avec DUCATI, a fait ses débuts à Varano avec la Desmosedici GP3 de Borgo Panigale, seconde au championnat du monde 2003 avec Troy Bayliss et Loris Capirossi. "Une expérience magnifique, piloter une moto extraordinaire qui impressionne toujours par ses performances… Quand elle courait j’étais petit et c’était un rêve. Tant de motos passionnantes qui nous racontent leur histoire."

Encore une première au Motoshow celle de l’Argentin Benedicto Caldarella, né en 1940 qui a participé au Championnat du monde en 1961 face à des monstres sacrés tels qu’Hailwood, Read… En Italie il a gagné sur les pistes d’ Imola, Vallelunga et Ospedaletti. C’était sa première fois à Varano. "C’est un circuit magnifique, idéal pour tous les types de motos participant à cet événement incroyable. Le public italien est extraordinaire, beaucoup se souviennent de moi avec tendresse."

Les parades du dimanche furent suivies avec enthousiasme : parade des champions, parade Laverda, parade des motos police et armée et aussi la très sympathique parade des 50 cm3 et scooters. Madame Poli tint à participer avec un Ciao, sympathique clin d’œil à son mari.

L’ASI MOTOSHOW c’est du bonheur et de la bonne humeur garantis.

La nature a horreur du vide, il en est de même des cerveaux. L’ASI MOTOSHOW se développe d’année en année tout comme la Sunday Ride Classic alors que les coupes moto légendes moribondes sont dans une triste agonie. Pourquoi ? La passion !

« Nos passions reflètent les étoiles » écrivait Victor Hugo, l’ASI MOTOSHOW se développe grâce à des passionnés tels que Palmino Poli, Ugo Gambardella, Alberto Scuro et leurs équipes. Ils distillent du bonheur aux pilotes et au public et ce avec une organisation hors pair. Le plus impressionnant est la gratuité de cette manifestation.

Leur passion est un moteur, idem en ce qui concerne Jean-Pierre Bonato qui a su avec talent développer la Sunday Ride Classic.

Pendant ce temps le petit bellifontain oublia que les Coupes avait connu le succès grâce à des passionnés tels que Pierre Labardant puis Christophe Richy et Naziha Laroussi. La passion… Lorsqu’il oublia cela les courtisans se succédèrent et n’apportèrent que leurs petites flatteries. S’il avait lu le Corbeau et le Renard les coupes continueraient de ravir le public.

En attendant même s’ il faut aller jusqu’à Parme le spectacle le mérite et le plaisir est garanti au rendez-vous. Même si l’aspect commercial n’ est pas l’ objectif la qualité de l’ASI MOTOSHOW fait que désormais de gros partenaires sponsors viennent. Le succès appelle le succès. Rendez-vous l’an prochain à Varano, la fête sera plus belle encore !

Patrick Hornstein