FB Mondial débarque sur le marché du gros cube à l'occasion du salon de Lyon

Jusqu'à aujourd'hui, FB Mondial était surtout connu pour ses 125 cc et en particulier sa HPS, petit roadster qui se caractérise par ses deux sorties d'échappement superposées sur le côté gauche. Aujourd'hui, le constructeur présente en grande première la version "gros cube" de la Piega, qui existe également en 125 cc.

Et soyons honnêtes, celui-ci est très loin de passer inaperçue avec un style démonstratif. Cela passe notamment par un monobras qui laisse la place à une jante arrière quasi pleine. Impossible de passer à côté aussi de la double sortie d'échappement haute, à la sonorité très évocatrice et sonore, si on se base sur les dires de l'importateur.

La partie avant affiche pour sa part un style très moderne en mélangeant le style des têtes de fourche de Suzuki et de KTM. Les informations sont relayées par une instrumentation numérique. La boucle arrière très courte accueille une selle pour un passager, mais celui-ci devra s'armer de courage vu la petitesse et l'inconfort de celle-ci.

Sur le plan mécanique, cette Piega est animée par un bicylindre en ligne de 500 cc qui développe 47 ch. Le freinage est assuré par un système Brembo radial à quatre pistons à l'avant. Attention à la contenance réduite du réservoir de seulement 10 litres. Vos balades risquent d'être de courte durée.

La Piega est commercialisée au tarif de 5 999 € en deux coloris : noir et gris.