À la Une cette semaine

Avec la guerre commerciale déclarée entre l'Europe et les États-Unis, si vous aviez dans l'idée de vous offrir une Harley-Davidson neuve, c'est le moment. L'augmentation des taxes d'importation des produits américains en Europe le 1er avril, en réponse à celle appliquée par les États-Unis sur certains matériaux extérieurs, devrait se répercuter sur le prix des motos de la marque Harley-Davidson d'ici quelques semaines. Si vous aviez dans l'idée de vous offrir une Harley-Davidson neuve, c'est donc le moment.

Souhaitant développer son offre dans les pays d'Asie du sud-est, Yamaha devrait prochainement lancer sur le marché moto trois nouveaux modèles reposant sur un moteur inédit : les XT200, YZF-R20 et WR200. Le média nippon Young Machine, qui a sorti l'info, a même déjà livré sa version de ce à quoi pourrait ressembler cette nouvelle lignée de motos équipées d'un inédit moteur monocylindre DACT à refroidissement liquide de 200 cm3 doté d'un accélérateur électronique (ride-by-wire). Des modèles que l'on ne devrait, hélas, pas voir en Europe.

Best-seller et vaisseau amiral de la gamme BMW, la nouvelle R 1300 GS a logiquement été choisie par le constructeur allemand pour inaugurer la nouvelle plateforme de 1 300 cm3. Le gros trail allemand sera bientôt rejoint au catalogue par plusieurs modèles qui compléteront la famille BMW : les R 1300 R, R 1300 RS et R 1300 RT. Soit les versions roadster, sportive et sport-touring de la gamme. Des motos attendues pour 2026 dans les concessions de la marque.

Toujours en très grande précarité financière, malgré l'annonce de l'acceptation du plan de sauvegarde du groupe par ses créanciers, KTM a pris une première décision radicale : arrêter la commercialisation de ses motos de 125 cm3 en Inde. Un choix qui peut surprendre pour la marque de Mattighofen tant les motos de petites et moyennes cylindrées sont particulièrement populaires sur le marché indien. Quid de l'avenir de la gamme 125 cm3 en Europe ?

Importée en France par le groupe Moteo, la FB Mondial Piega 452. Un modèle inédit à la croisée des chemins, entre le roadster mi-caréné et la petite sportive pesant seulement 177 kg et reposant sur un bicylindre calé à 270° de production chinoise et signé CFMoto. Dotée d'un look particulièrement aguicheur, la FB Mondial Piega 452 est déjà passée entre les mains de Caradisiac Moto.