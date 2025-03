C'est le moment d'acheter une Harley-Davidson avant que les prix n'augmentent !

La guerre commerciale est déclarée entre l'Europe et les États-Unis.

L'élection de Donald Trump et sa décision d'augmenter les taxes dès le 1er avril prochain sur l'acier et l'aluminium importés à 25 % vont entraîner des réactions en chaîne de la part de l'Europe.

En réponse à cette hausse des taxes douanières décidées par l'administration Trump, l'Europe a en effet annoncé hier (mercredi 12 mars), son intention d'appliquer des droits de douane « forts mais proportionnés » sur plusieurs produits américains, et ce à partir du 1er avril également.

Une réponse directe à la nouvelle pression douanière imposée par les États-Unis sur les produits étrangers.

Sur la liste des produits américains qui vont voir leurs taxes augmenter on retrouve notamment Levi's, les bourbons du Kentucky, le soja, les bateaux, l'électroménager, etc., mais aussi une autre firme yankee culte, Harley-Davidson.

Si lors du premier mandat de Donald Trump la marque de Milwaukee avait tenté de contourner le problème en délocalisant la fabrication de certaines de ses motos à l'étranger, notamment en Thaïlande, entraînant l'ire du titulaire du bureau ovale, Harley-Davidson se sait désormais sur la corde raide. D'autant plus que cette « combine » ne passera dorénavant plus auprès des instances européennes, qui ne retiendront plus la nouvelle origine de fabrication des produits américains.

Les prix des motos Harley-Davidson vont encore augmenter

Le marché moto européen, qui représente aujourd'hui un montant important des ventes de motos pour Harley (plus de 25 000 unités vendues en 2024), va donc subir les conséquences de cette guerre commerciale entamée entre les administrations européennes et américaines.

Lors du premier mandat du milliardaire américain à la Maison Blanche, la guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis avait entraîné une hausse importante des motos du catalogue Harley-Davidson, allant jusqu'à 2 000 euros.

Voilà qui ne va assurément pas arranger les affaires de Harley-Davidson, déjà en difficulté financière depuis plusieurs années.

L'entrée en vigueur de ces nouvelles taxes sur les motos américaines étant prévue pour le 1er avril prochain, il est encore temps, pour quelques jours seulement de s'offrir une Harley-Davidson avant que les tarifs n'augmentent.