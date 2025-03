En difficulté, KTM va-t-il faire une croix sur ses motos 125 cm3 ?

Sauvé de la faillite suite à l'acceptation du plan de sauvegarde du groupe par ses différents créanciers, le constructeur autrichien KTM n'a pas pour autant assuré totalement son avenir.

La marque de Mattighofen, qui doit faire des économies et revoir ses stratégies commerciales, vient ainsi de prendre une première décision majeure : stopper la commercialisation de ses motos de 125 cm3 en Inde, un marché pourtant gigantesque en ce qui concerne les modèles de petites et moyennes cylindrées.

En concurrence avec des modèles japonais, notamment les Yamaha MT-15 et R15, les KTM Duke 125 et RC 125 vont donc disparaître du catalogue de la marque Orange sur le marché indien, et ce dès le 1er avril prochain, la faute à une non-mise en conformité avec les nouvelles réglementations environnementales en vigueur dans le pays.

Une décision qui peut surprendre tant les motos de petites et moyennes cylindrées sont particulièrement populaires sur le marché indien. L'Inde où les KTM 125 Duke RC 125 sont d'ailleurs fabriquées.

KTM stoppe la commercialisation de ses 125 cm3 en Inde, avant l'Europe ?

Devant la perte de vitesse de ses deux modèles sur ce gros marché, avec une concurrence japonaise qui se renforce régulièrement, la marque autrichienne a donc fait le choix de stopper la commercialisation de son roadster et de sa petite sportive.

Reste à savoir si cette décision pourrait s'étendre à d'autres marchés, comme l'Europe. La mise à jour de la Duke 125 pour se mettre en conformité avec la norme Euro 5.2 laisse toutefois penser que le modèle devrait perdurer au catalogue. Pour ce qui est de la petite sportive, qui n'a pas bénéficié de cette mise à jour du moteur LC4c, la question de son avenir européen semble plus incertaine.