GoPro au bord du gouffre : l’icône absolue des motards reconnaît des « doutes sérieux » sur sa capacité à survivre

Car cette fois, il ne s'agit plus d'une simple baisse des ventes ou d'un trimestre décevant. Dans un document officiel remis à la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain, GoPro reconnaît explicitement qu'il existe des « doutes importants quant à sa capacité à poursuivre ses activités ».

Dans le langage financier, cette formule est redoutable. Elle signifie qu'un auditeur ou une direction considère désormais qu'il existe un risque réel concernant la continuité de l'entreprise à moyen terme. Autrement dit : pour la première fois de son histoire, GoPro admet publiquement que son avenir n'est plus garanti.

La crise actuelle n'est pas née hier matin. Depuis plusieurs années, l'entreprise accumule les difficultés sans parvenir à retrouver la dynamique qui avait fait son succès au début des années 2010.

Les licenciements massifs annoncés fin 2024 n'étaient déjà pas un bon signal. La suppression d'environ un quart des effectifs constituait un aveu clair : le modèle économique devait être restructuré.

Puis sont arrivés de nouveaux plans d'économies, des résultats financiers inférieurs aux attentes et une perte progressive de parts de marché. Aujourd'hui, tout cela converge vers une même conclusion : GoPro n'est plus le géant incontesté qu'il était.

La principale raison porte un nom : Insta360. Pendant que GoPro défendait sa position historique, son concurrent chinois a méthodiquement gagné du terrain. D'abord auprès des créateurs de contenu. Puis auprès des voyageurs, auprès des motards. Et finalement auprès d'une grande partie du marché des caméras d'action.

L'essor spectaculaire des caméras 360° a profondément modifié les usages. Là où GoPro dominait grâce à la simplicité de ses HERO, Insta360 a proposé une approche différente : filmer tout autour de soi puis choisir l'angle après coup.

GoPro : La fin d'un monopole culturel

Pour les motards, la promesse était irrésistible. Plus besoin de choisir entre la route, le pilote ou le paysage. Tout est enregistré. DJI est venu ajouter une pression supplémentaire avec sa gamme Action, particulièrement compétitive en matière de stabilisation et d'autonomie. Résultat : GoPro se retrouve aujourd'hui prise en étau entre deux concurrents agressifs qui innovent rapidement tout en bénéficiant de structures de coûts souvent plus favorables.

Comme si cela ne suffisait pas, l'entreprise a récemment subi un revers juridique important. Bien qu'elle ait obtenu gain de cause sur certains aspects liés à la conception de ses produits, elle n'a pas réussi à faire reconnaître la majorité des violations technologiques qu'elle reprochait à Insta360. Autrement dit, le combat judiciaire qui devait potentiellement freiner son concurrent n'a pas produit les effets espérés.

Mais le plus inquiétant apparaît ailleurs. Dans ses documents financiers, GoPro explique également que certains accords conclus avec des établissements de crédit limitent désormais sa marge de manœuvre.

Lorsqu'une entreprise commence à expliquer que ses propres financements réduisent sa capacité à se refinancer ou à saisir certaines opportunités stratégiques, cela signifie généralement que sa flexibilité financière devient un problème en soi. Et dans un secteur technologique où l'innovation doit être constante, manquer de flexibilité peut rapidement devenir dangereux.

GoPro le reconnaît d'ailleurs implicitement en indiquant explorer toutes les options possibles. De nouveaux financements, la renégociation de certaines dettes, une fusion. Ou même une vente. Oui, une vente.

Une hypothèse qui aurait semblé presque inconcevable il y a encore quelques années. Pour les motards, toutefois, l'enjeu dépasse largement les considérations financières. Car GoPro a accompagné tout une génération.

C'est elle qui a démocratisé les vidéos embarquées à une époque où installer une caméra sur un casque relevait presque de l'expérimentation. C'est elle qui a permis à des millions de passionnés de partager leurs voyages, leurs journées piste, leurs sessions d'enduro ou leurs simples balades du dimanche. C'est elle qui a transformé la façon dont les motards racontent leurs aventures.

La situation actuelle rappelle d'ailleurs une réalité souvent oubliée : dans la technologie, la domination n'est jamais acquise. Des marques qui semblaient invincibles ont disparu. D'autres ont été rachetées. Certaines ont réussi leur renaissance. Aujourd'hui, GoPro se trouve précisément à ce carrefour.

L'entreprise possède encore une marque mondialement connue, une communauté fidèle et une image extrêmement forte auprès des utilisateurs. Mais elle doit désormais prouver qu'une marque iconique suffit encore dans un marché où l'innovation s'accélère et où la concurrence ne cesse de progresser.

La bonne nouvelle, c'est que GoPro ne parle pas de fermeture immédiate. La mauvaise, c'est qu'elle cherche désormais activement des solutions qui, il y a quelques années encore, auraient été considérées comme impensables. Même si GoPro devait disparaître ou être absorbé, la culture de la vidéo embarquée ne s'éteindra pas. Le marché a évolué et la demande est ancrée. La technologie a simplement été dépassée par des acteurs plus agiles.