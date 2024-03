Harley-Davidson part en tournée en France

À l’approche des beaux jours, et à quelques heures du printemps (le 20 mars prochain), plusieurs constructeurs entament leur tournée, pour faire découvrir leur gamme 2024 aux Français.

Après Suzuki et KTM, c’est au tour de Harley-Davidson de dévoiler le programme 2024 de son Freedom Tour, commencé dès le week-end dernier à Poitiers.

20 dates étaient prévues, il en reste donc 19, réparties partout en France dans les différentes concessions de la marque.

Programme qui sillonne les routes de l’Hexagone depuis plus de quinze ans, le Freedom Tour Harley-Davidson est reparti pour une nouvelle édition, avec à son bord entre huit et seize modèles de la gamme actuelle, répartis entre les familles Sport, Adventure, Cruising et Touring, disponibles à l’essai.

Il sera possible pour chaque participant d’essayer pendant une heure, avec un instructeur diplômé d’état, les dernières nouveautés de la marque notamment les modèles Grand American Touring de nouvelle génération, le Street Glide et le Road Glide.

Les jeunes permis ne sont pas oubliés avec au moins deux modèles A2 disponibles à l’essai par date.

De nombreuses animations sont aussi proposées dans chaque concession visitée afin d’attirer les visiteurs pour découvrir la gamme 2024. À noter qu’une équipe Harley-Davidson Financial Services est aussi présente pour proposer des solutions de financement aux clients intéressés.

Les dates du Freedom Tour 2024 :