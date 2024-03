Le KTM Tour annonce ses dates 2024

Avec le retour des beaux jours, KTM repart en tournée dans toute la France.

Le KTM Tour est de retour, depuis samedi dernier, et le lancement de l’édition 2024 de l’évènement lors du Salon du 2 Roues de Lyon qui s’est tenu du 7 au 10 avril du côté d’Eurexpo.

Il reste donc dix-neuf dates pour la tournée 2024, dans dix-neuf villes différentes, afin de découvrir plus en détail les différents modèles des gammes Street et Adventure.

Avec le soutien des revendeurs locaux répartis dans toute la France, l’équipe KTM est présente pour accompagner les motards souhaitant en savoir plus sur les différents modèles Duke et Adventure (790 Duke, 990 Duke, 1390 Super Duke R, 790 Adventure, 890 Adventure et 1290 Super Adventure GT), et les essayer.

Caractéristiques des différentes machines et conseils pour les exploiter au maximum, vous saurez tout sur chaque modèle KTM 2024 afin d’en tirer pleinement parti lors des sorties suivantes.

Voici le programme des dates du KTM Tour 2024 :