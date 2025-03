La RC 8C, c’est l’essence de la course dans un écrin orange. Inspirée de la RC16 de MotoGP, elle embarque le bicylindre parallèle LC8c de 889 cc des 890 Duke et Adventure, gonflé à 128 ch. Avec ses 140 kg à sec, elle offre un rapport poids/puissance qui cogne dur, flirtant avec les Moto2. Son châssis multitubulaire en acier 25CrMo4 allie rigidité et légèreté, tandis que les suspensions WP APEX PRO (fourche 7543 de 43 mm et amortisseur 7746) puisent directement dans le savoir-faire MotoGP de KTM. Pour stopper cette furie, Brembo dégaine ses étriers Stylema, des disques flottants de 290 mm et une pompe radiale 19RCS CORSA CORTA, un bijou hérité de la catégorie reine.

Cette unité d’exception va plus loin avec le Race Pack KTM : un second jeu de jantes Dymag chaussées de Pirelli Diablo Superbike SC1 slicks, des chauffe-pneus et des béquilles avant/arrière. L’échappement Akrapovič titane-carbone, optimisé pour la piste, grogne dans les limites sonores, avec une option 98 dB pour les circuits tatillons. Avec seulement 1,6 km au compteur, elle est quasi neuve, mais attention : pas d’immatriculation possible, c’est une guerrière des circuits, point final.

Signée par Pedrosa et Kallio, cette RC 8C n°1 n’est pas qu’une moto, c’est un morceau d’histoire KTM, un collector pour puristes prêts à débourser 35 000 € pour dompter ses 128 ch. Intéressé ? The Bike Specialists a les clés. Mais ne traînez pas : une rareté pareille ne reste pas longtemps sur le paddock !