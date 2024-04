Kymco Riders 2024 : direction les gorges du Verdon pour les maxiscooters Kymco

Après avoir officialisé l’organisation d’une seconde édition du Kymco Riders le mois dernier, le constructeur taïwanais donne maintenant un peu plus de détails sur les deux jours de roulage organisés à destination des possesseurs de maxiscooters Kymco, qui se dérouleront cette année les 1er et 2 juin prochains.

Au programme de ces deux journées, un peu plus de 420 kilomètres de routes typiques du sud de la France à parcourir entre Méditerranée et Alpes-de-Haute-Provence au départ de Sainte-Maxime.

Le rendez-vous est donné à tous les participants le 1er juin chez le revendeur Kymco varois Speed Racer, basé à Sainte-Maxime, en bord de Mer. Les propriétaires de CV3 et de AK (toutes générations confondues) prendront le départ en direction des gorges du Verdon, avec une ascension vers l’arrière-pays varois jusqu’à Aups puis une étape par Castellane dans le département voisin des Alpes-de-Haute-Provence.

Après cette première journée de roulage de 212 kilomètres, les participants feront étape à Gréoux-les Bains un village provençal, surmonté d’un château médiéval du XIIe siècle bordé par le Verdon et jalonnés de collines vallonnées et de plaines chargées de couleurs estivales.

Le deuxième jour sera ensuite l’occasion de découvrir le pays varois en mettant le cap à l’Est en contournant le lac de Sainte-Croix par le Sud pour rallier Trigance par la route des crêtes d’Aiguines. Après le déjeuner le retour vers Sainte-Maxime distant d’une centaine de kilomètres se fera en prenant la direction de Fayence puis Bagnols-en-Forêt en privilégiant les routes sinueuses des forêts varoises jusqu’à surplomber Roquebrune-sur-Argens, avant de regagner Sainte-Maxime.

L’inscription, qui est proposée au tarif de 249 € par véhicule (en solo ou en duo), comprend les repas du samedi matin jusqu’au dimanche après-midi avec l’hébergement pour la nuitée du samedi soir.

Pour les possesseurs d’un maxiscooter Kymco habitant une région éloignée du sud de la France, un service gratuit de transport des véhicules (aller et retour) est mis en place par Kymco via son réseau de revendeurs (Ets Franck Bouvet à Villeurbanne pour la région lyonnaise, Cycles Cesbron aux Ponts de Cé pour l’Ouest, Conflans 2 Roues à Sainte-Honorine pour la région parisienne, Atout Moto à Rosheim pour l'Est et Gauthier SP33 à Eysines pour le Sud-ouest).

Plus d’informations et inscriptions sur le site www.kymcoriders.com.