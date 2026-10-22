Essai BSA Bantam 350 : Pas chère et franchement bien !

Bien plus rigoureuse qu’imaginé, moderne et digne d’un roadster Néo, la Bantam n’a de cesse de convaincre du fait qu’elle puisse convenir aussi bien à de jeunes conducteurs à la recherche de bonnes sensations, qu’aux plus anciens « culs d’acier », capables d’accepter un confort en retrait et l’absence de réels aspects pratiques (prise USB ou instrumentation plus « amusante »). Aussi vivante que vibrante, prompte à offrir d’excellentes sensations de vitesse malgré des performances raisonnables, cette moto semble elle aussi avoir tout compris en proposant non pas un voyage dans le temps, mais un voyage intérieur. Loin de toute nostalgie inutile, elle joue sur sa finition agréable et une multitude de petits détails visuels pour plaire, ainsi que sur son petit caractère, finalement bien trempé.

Sa cylindrée pourtant réduite n’est aucunement un frein pour rouler au quotidien, d’autant moins que son réservoir de 13 litres et son appétit mesuré entre 3,5 l/100 km et 3,1 l/100 km sont à rapprocher d’un prix d’achat de 3 999 € en octobre 2026. Économe en tous sens, cette moto plaisir doit simplement composer avec une largeur de moteur plus importante que celle de sa selle ou de son habillage, tandis qu’elle impose simplement de rouler pieds avancés sur leurs repose-pieds. On a vu nettement pire comme contrainte. Reste une instrumentation trop parallèle au sol et semblant vouloir se recharger au solaire plutôt que de donner ses indications (reflets), seule véritable limitation à vérifier pour les petits gabarits. Pour le reste, cette Bantam 350 a tout d’une plus grosse, sauf le prix, donc et bien entendu la vitesse de pointe. Qu’à cela ne tienne.

Eût elle été badgée par un constructeur bien établi et de renom que cette BSA aurait eu toutes ses chances sur le territoire national, mais aussi bien son réseau de concessionnaire naissant que ses origines indiennes pourraient nuire à sa carrière. Si vous n’avez pas peur de cela et que votre compte en banque vous le permet, nous vous invitons d’une part à l’essayer et d’autre part à l’apprécier à sa juste valeur : celle à laquelle elle est proposée actuellement, assortie d’une garantie de 3 ans.

BSA Bantam 350 Look







Design







Qualité de finition/montage







Aspects pratiques







Instrumentation







Espace de rangement







Équipement de série







Ergonomie/confort







Position de conduite







Protection (vent/pluie)







Duo







Confort







Prise en main







Déplacement à l’arrêt







Moteur







Sonorité







Puissance/performance







Couple







Reprise/souplesse/vibration







Boîte de vitesses







Gestion cartographie







Châssis







Répartition des masses







Tenue de route







Remontée d’informations







Qualité de suspensions







Réglages suspensions







Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)







Freinage







Feeling au levier/pied







Qualité d’ABS







Efficacité de freinage







Budget







Prix d’achat







Rapport qualité/prix







Rapport à la concurrence







Consommation









Caradisiac a aimé

Un moteur des plus sympas

Une moto facile et rigoureuse

Le freinage convaincant

La garantie de 3 ans

Caradisiac n'a pas aimé

L’instrumentation miroir

Le manque de lisibilité de certaines digits LCD

La chauffe de la jambes droite

La fiche technique de la BSA Bantam 350