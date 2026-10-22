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Essai BSA Bantam 350 : Pas chère et franchement bien !

Dans Moto / Nouveauté

Benoit Lafontaine

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3. L’avis de la rédaction sur la BSA Bantam 350

 

Essai BSA Bantam 350 : Pas chère et franchement bien !

Bien plus rigoureuse qu’imaginé, moderne et digne d’un roadster Néo, la Bantam n’a de cesse de convaincre du fait qu’elle puisse convenir aussi bien à de jeunes conducteurs à la recherche de bonnes sensations, qu’aux plus anciens « culs d’acier », capables d’accepter un confort en retrait et l’absence de réels aspects pratiques (prise USB ou instrumentation plus « amusante »). Aussi vivante que vibrante, prompte à offrir d’excellentes sensations de vitesse malgré des performances raisonnables, cette moto semble elle aussi avoir tout compris en proposant non pas un voyage dans le temps, mais un voyage intérieur. Loin de toute nostalgie inutile, elle joue sur sa finition agréable et une multitude de petits détails visuels pour plaire, ainsi que sur son petit caractère, finalement bien trempé.

Sa cylindrée pourtant réduite n’est aucunement un frein pour rouler au quotidien, d’autant moins que son réservoir de 13 litres et son appétit mesuré entre 3,5 l/100 km et 3,1 l/100 km sont à rapprocher d’un prix d’achat de 3 999 € en octobre 2026. Économe en tous sens, cette moto plaisir doit simplement composer avec une largeur de moteur plus importante que celle de sa selle ou de son habillage, tandis qu’elle impose simplement de rouler pieds avancés sur leurs repose-pieds. On a vu nettement pire comme contrainte. Reste une instrumentation trop parallèle au sol et semblant vouloir se recharger au solaire plutôt que de donner ses indications (reflets), seule véritable limitation à vérifier pour les petits gabarits. Pour le reste, cette Bantam 350 a tout d’une plus grosse, sauf le prix, donc et bien entendu la vitesse de pointe. Qu’à cela ne tienne.

Eût elle été badgée par un constructeur bien établi et de renom que cette BSA aurait eu toutes ses chances sur le territoire national, mais aussi bien son réseau de concessionnaire naissant que ses origines indiennes pourraient nuire à sa carrière. Si vous n’avez pas peur de cela et que votre compte en banque vous le permet, nous vous invitons d’une part à l’essayer et d’autre part à l’apprécier à sa juste valeur : celle à laquelle elle est proposée actuellement, assortie d’une garantie de 3 ans.

BSA Bantam 350
Look
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
Design
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de finition/montage
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Aspects pratiques
  • 3.333333333333333
  • 3.333333333333333
  • 3.333333333333333
  • 3.333333333333333
  • 3.333333333333333
Instrumentation
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Espace de rangement
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Équipement de série
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
Ergonomie/confort
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
Position de conduite
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Protection (vent/pluie)
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
Duo
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Confort
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Prise en main
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Déplacement à l’arrêt
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Moteur
  • 6.833333333333333
  • 6.833333333333333
  • 6.833333333333333
  • 6.833333333333333
  • 6.833333333333333
Sonorité
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Puissance/performance
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Couple
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Reprise/souplesse/vibration
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Boîte de vitesses
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Gestion cartographie
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Châssis
  • 6.333333333333333
  • 6.333333333333333
  • 6.333333333333333
  • 6.333333333333333
  • 6.333333333333333
Répartition des masses
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Tenue de route
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Remontée d’informations
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de suspensions
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Réglages suspensions
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Freinage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Feeling au levier/pied
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité d’ABS
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Efficacité de freinage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Budget
  • 8.25
  • 8.25
  • 8.25
  • 8.25
  • 8.25
Prix d’achat
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Rapport qualité/prix
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Rapport à la concurrence
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Consommation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8

 

Caradisiac a aimé

  • Un moteur des plus sympas
  • Une moto facile et rigoureuse
  • Le freinage convaincant
  • La garantie de 3 ans

 

Caradisiac n'a pas aimé

  • L’instrumentation miroir
  • Le manque de lisibilité de certaines digits LCD
  • La chauffe de la jambes droite

La fiche technique de la BSA  Bantam 350

Moteur

Modèle 2025
Type Monocylindre, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 4 soupapes, Euro 5+
Cylindrée 334 cm3
Puissance 29 ch à 7.750 tours/minute
Couple 29,62 Nm à 6.000 tours/minute
Allumage Electronique
Lubrification -
Alimentation Injection de carburant
Mode de conduite -

Transmission

  
Embrayage Multi disques en bain d’huile
Boîte de vitesses 6 rapports
Transmission finale Par chaîne

Partie cycle

  
Cadre Cadre à double berceau en acier tubulaire
Longueur - mm
Largeur - mm
Empattement 1.440 mm
Garde au sol - mm
Hauteur de selle 800 mm
Poids 185 kg
Suspension avant Fourche télescopique hydraulique à soufflets, débattement de la roue avant de 135 mm
Suspension arrière Double bras oscillant, double amortisseur réglable sur 5 niveaux de précharge, débattement de la roue arrière de 100 mm
Angle de chasse 29°
Chasse à la roue - mm
Frein avant Simple disque de frein de 320 mm, étrier flottant ByBre, ABS
Frein arrière Simple disque de frein de 240 mm, étrier flottant ByBre, ABS
Roues Jantes alliage de 18 et 17 pouces
Pneu avant 100/90-18 M//C 56H Tubeless
Pneu arrière 150/70 ZR17 M/C 69W Tubeless

Révisions

  
Intervalle - km
Garantie 3 ans, kilométrage illimité

Pratique

  
Capacité emport -
Ecran Compteur LCD
Prise -
Application mobile -

Contenances

  
Réservoir 13 litres
Coloris Bleu, noir, rouge, jaune, gris
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