Essai BSA Bantam 350 : Pas chère et franchement bien !

3. L’avis de la rédaction sur la BSA Bantam 350
Bien plus rigoureuse qu’imaginé, moderne et digne d’un roadster Néo, la Bantam n’a de cesse de convaincre du fait qu’elle puisse convenir aussi bien à de jeunes conducteurs à la recherche de bonnes sensations, qu’aux plus anciens « culs d’acier », capables d’accepter un confort en retrait et l’absence de réels aspects pratiques (prise USB ou instrumentation plus « amusante »). Aussi vivante que vibrante, prompte à offrir d’excellentes sensations de vitesse malgré des performances raisonnables, cette moto semble elle aussi avoir tout compris en proposant non pas un voyage dans le temps, mais un voyage intérieur. Loin de toute nostalgie inutile, elle joue sur sa finition agréable et une multitude de petits détails visuels pour plaire, ainsi que sur son petit caractère, finalement bien trempé.
Sa cylindrée pourtant réduite n’est aucunement un frein pour rouler au quotidien, d’autant moins que son réservoir de 13 litres et son appétit mesuré entre 3,5 l/100 km et 3,1 l/100 km sont à rapprocher d’un prix d’achat de 3 999 € en octobre 2026. Économe en tous sens, cette moto plaisir doit simplement composer avec une largeur de moteur plus importante que celle de sa selle ou de son habillage, tandis qu’elle impose simplement de rouler pieds avancés sur leurs repose-pieds. On a vu nettement pire comme contrainte. Reste une instrumentation trop parallèle au sol et semblant vouloir se recharger au solaire plutôt que de donner ses indications (reflets), seule véritable limitation à vérifier pour les petits gabarits. Pour le reste, cette Bantam 350 a tout d’une plus grosse, sauf le prix, donc et bien entendu la vitesse de pointe. Qu’à cela ne tienne.
Eût elle été badgée par un constructeur bien établi et de renom que cette BSA aurait eu toutes ses chances sur le territoire national, mais aussi bien son réseau de concessionnaire naissant que ses origines indiennes pourraient nuire à sa carrière. Si vous n’avez pas peur de cela et que votre compte en banque vous le permet, nous vous invitons d’une part à l’essayer et d’autre part à l’apprécier à sa juste valeur : celle à laquelle elle est proposée actuellement, assortie d’une garantie de 3 ans.
|BSA Bantam 350
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
Caradisiac a aimé
- Un moteur des plus sympas
- Une moto facile et rigoureuse
- Le freinage convaincant
- La garantie de 3 ans
Caradisiac n'a pas aimé
- L’instrumentation miroir
- Le manque de lisibilité de certaines digits LCD
- La chauffe de la jambes droite
La fiche technique de la BSA Bantam 350
|
Moteur
|
Modèle 2025
|Type
|Monocylindre, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 4 soupapes, Euro 5+
|Cylindrée
|334 cm3
|Puissance
|29 ch à 7.750 tours/minute
|Couple
|29,62 Nm à 6.000 tours/minute
|Allumage
|Electronique
|Lubrification
|-
|Alimentation
|Injection de carburant
|Mode de conduite
|-
|
Transmission
|Embrayage
|Multi disques en bain d’huile
|Boîte de vitesses
|6 rapports
|Transmission finale
|Par chaîne
|
Partie cycle
|Cadre
|Cadre à double berceau en acier tubulaire
|Longueur
|- mm
|Largeur
|- mm
|Empattement
|1.440 mm
|Garde au sol
|- mm
|Hauteur de selle
|800 mm
|Poids
|185 kg
|Suspension avant
|Fourche télescopique hydraulique à soufflets, débattement de la roue avant de 135 mm
|Suspension arrière
|Double bras oscillant, double amortisseur réglable sur 5 niveaux de précharge, débattement de la roue arrière de 100 mm
|Angle de chasse
|29°
|Chasse à la roue
|- mm
|Frein avant
|Simple disque de frein de 320 mm, étrier flottant ByBre, ABS
|Frein arrière
|Simple disque de frein de 240 mm, étrier flottant ByBre, ABS
|Roues
|Jantes alliage de 18 et 17 pouces
|Pneu avant
|100/90-18 M//C 56H Tubeless
|Pneu arrière
|150/70 ZR17 M/C 69W Tubeless
|
Révisions
|Intervalle
|- km
|Garantie
|3 ans, kilométrage illimité
|
Pratique
|Capacité emport
|-
|Ecran
|Compteur LCD
|Prise
|-
|Application mobile
|-
|
Contenances
|Réservoir
|13 litres
|Coloris
|Bleu, noir, rouge, jaune, gris
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Sommaire
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