Immédiatement séduisante, charmante sur la durée, et toujours attachante à l’arrivée malgré ces petits défauts qui en font des traits de caractère, la FB Mondial Piega 452 est une excellente surprise. Si sa monte pneumatique d’origine a le mérite d’être endurante, on lui préférera volontiers des références plus sportives, à même d’apporter davantage de douceur sur les chocs et de compenser un amortissement certes plus que correct en hydraulique, mais résolument ferme. Surtout, des gommes au profil plus pointu amélioreraient la mise sur l’angle et assureraient un moindre effort pour ce faire, permettant de pleinement exploiter une garde au sol élevée et une vitesse de passage en courbe importante. Non contente d’avoir de la gueule, la 452 a aussi du moteur : un bicylindre expressif à plus d’un titre, qui confirme ici ses excellentes qualités. Connu et éprouvé chez CF Moto avec les 450 SR, 450 NK et la 450 MT, cette plateforme se retrouve donc aujourd’hui chez des constructeurs tiers faisant le choix d’une architecture vaillante et performante et d’un partenaire industriel ayant fait ses preuves, mais aussi d’une électronique aboutie y compris au niveau freinage et assistance à la traction.

Bien équipée, simple et pas prétentieuse, juste dans son tarif de 5 999 € en mars 2025, la première FB Mondial de moyenne cylindrée fait régulièrement oublier qu’elle est une moto A2. Elle le ferait d’avantage encore si elle disposait d’un amortissement plus haut de gamme et se montrait un peu plus imposante niveau proportions pour les plus grands gabarits un tantinet narcissiques : le syndrome du crapaud sur la boîte d’allumette guette. Mais lorsque l’on ne se voit pas, on oublie vite qu’elle est aussi compacte… Assurément une moto plaisir. Et même plaisirs, au pluriel, étant elle-même plurielle et se conjuguant avec simplicité avec les envies de fun et de sport, plus exigeante qu’une NK, mais disposant aussi d’une personnalité plus tranchée et d’un monobras, la Piega 452 s’impose comme une moto rare et désirable, perfectible, certes, mais une sacrément bonne première fois. N’en doutez pas.