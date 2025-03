Ce virage sembla arriver vite, très vite. Trop vite ? Une chose est sûre : les impressions sont aussi trompeuses que le compteur est marseillais ! La rigidité de la moto, tant d’un point de vue cadre que d’un point de vue amortissement, aussi bien que l’absence totale de protection et une position de conduite « avancée et penchée », sans oublier un flux d’air important sur le haut des cuisses, induisent à haute vitesse une pression importante sur le cou et sur le torse, donnant le sentiment de rouler fort. Le moteur, quant à lui, balance des pulsations énergiques et une bande-son encore une fois délirante au regard des capacités moteur. On se croirait sur une mini moto de course… C’est tout simplement dingue et pour tout dire grisant (même avec des bouchons d’oreilles). Reste à savoir si

a) la moto va tourner

b) le freinage Brembo et son ABS vont assurer

c) les pneus vont être d’accord avec la manœuvre

d) je ne suis pas trop vieux pour ces sonneries (avec un s comme dans crocodile)



Déjà, il va falloir étalonner ce compteur. Qui dit 450 cm³ et environ 48 ch ne dit généralement pas plus de 175 km/h compteur. Qui dit 175 km/h compteur dit aussi environ 170/165 km/h réels. Eh bien cette fois, 200 compteur sont en réalité 165 km/h réels. On est dans la norme pour la vitesse « officielle » mesuré par un radar pour la catégorie, mais la marge d’erreur est énorme, quand bien même le cerveau semble dire le contraire. C’est noté. D’autant plus qu’il en va de même en agglomération ou sur route, où le 90 réel n’est obtenu que vers 106 km/h compteur et le 110 km/h réel vers 130 compteur. Pas de quoi s’affoler, donc, si le reste suit. Et c’est le cas. Petite pression sur la pédale de frein arrière et l’étrier officie avec précision, même avec une attaque tardive. L’ABS, lui est précis : il ne bronche pas. Le frein avant est plus délicat de prime abord. Régler la garde du levier du maître-cylindre n’est pas évident et l’attaque est immédiate. La puissance est par contre parfaitement dosable malgré un levier restant dur. Le matériel est d’autant plus validé que le logiciel se comporte tout aussi bien : aucune intervention de l’ABS.

Reste à inscrire la moto dans ce petit droit pas si serré. Naturellement, la Piega se comporte d’un bloc et elle élargit d’autant plus que la vitesse est élevée. Je la ramène en sortant le genou ou en déhanchant, ou plus simplement en coupant les gaz et en les reprenant. Les pneumatiques ont beau être confortables, leur carcasse apparaît rigide et leur profil pas assez engageant en conduite enlevée. Leur dimension favorise la maniabilité, limite la consommation et profite à une certaine agilité, mais une monte plus sportive pourrait bien aller à merveille sur ce roadster résolument énervé. Et nerveux, comme nous allons le voir.

Rigide et dure, sévère et juste, la Piega 452 est aussi inspirante

Ça tourne, donc, quand bien même il faut un peu de bagage pour ce faire. Naturelle, la Piega l’est, tout en affichant deux comportements dynamiques. Enfin plutôt quatre. Nous venons de le voir, plus on roule vite, plus elle demande une implication physique dans sa conduite. Mais un autre phénomène apparaît : plus la route est bosselée, moins les suspensions assument. Elles assurent, certes, mais elles tabassent. Heureusement que l’hydraulique est bien freinée, évitant tout phénomène de bascule ou de rebond. Pour autant, un peu plus de douceur n’aurait pas été de refus pour les spéciales de rallye sur les réseaux désert et secondaire style départementales de campagne. Bref, là où la vigueur du moteur permet de comprendre son comportement.

Du nerf et des muscles !

Sur les quatre premiers rapports, on tire assez « court », tandis que la cinq et la six offrent de moins consommer et ne laissent pas forcément gagner beaucoup de vitesse (pour les pistards en herbe). Certes, on peut « taper » plus de 200 compteur, 210, même, mais la montée en régime est plus longue et moins vigoureuse. Pour preuve, le compteur affiche dans les 85 en première, 125 en deux, 165 en trois et accroche plus de 190 en quatre lorsque l’on vient titiller le rupteur à près de 12 000 tr/min, le tout sans jamais faiblir en cours de montée en régime. Un pur régal qui explose les concurrentes en termes de sensations (je n’ai pas encore essayé la 450 NK de CF Moto à ce jour).

2 visages, 4 personnalités

Certes, les vitesses sont à relativiser (une mise à jour logicielle devrait remettre les choses à plat), mais ce moteur donne son plein. Au sens propre comme au sens figuré. Comptez près de 6,5 l/100 km si vous roulez souvent à fond (120 km avant réserve et réserve de 3 litres) et, a contrario, 4,2 l/100 km si vous exploitez le couple et la douceur qu’il est capable d’afficher, permettant de réaliser près de 185 km avec 8,5 l de carburant. C’est peut en matière de distance, certes, mais on comprend vite que la vocation de la Piega 452 est de ne pas toujours être raisonnable, et surtout de préférer les itinéraires lisses, qu’ils soient tortueux ou non. En résulte un passage à la pompe fréquent si l’on prend la route pour une bonne excursion, notamment sur un trajet de 200 km effectué bon train, mais c’est aussi une satisfaction au moment de payer ! En moyenne, un plein à 13 € lors de cet essai pour le moins rythmé, et surtout un plein réalisé en quelques minutes. Pas de perte de temps, donc, sur un plus long trajet. Pour autant, oubliez l’autoroute, qui, malgré ce que peut laisser penser la monte pneumatique routière, n’est pas à conseiller du fait de l’absence de déflexion d’air d’une tête de fourche fixé résolument bas. Qui peut le plus pouvant le moins, on retrouve en agglomération les bénéfices d’un poids plume pour la catégorie, et un rapport poids puissance ne nécessitant pas de cravacher. Surtout, l’immédiateté de la moindre accélération est jouissive.

Du sport chez les A2 !

Rigoureuse même si remuante sur l’ondulé, la FB Mondial, est aussi particulièrement drôle et « corruptrice », incitant à se lâcher sans pour autant virer dans l’excès. Si le contrôle de traction n’est jamais intervenu lors de notre essai, le désactiver, ainsi que l’ABS, permet de s’amuser pleinement une fois que l’on a pris la mesure des pleines capacités de la moto. Dès lors, les freinages deviennent particulièrement puissants. De quoi remarquer la bonne tenue de la fourche, aussi rigide à la plongée qu’à la torsion. Dimensionnée pour rouler fort, la Piega 452 encaisse sans broncher les moindres acrobaties, les encourageant même naturellement de par son panache moteur et sa géométrie, comme en témoignent quelques wheelings à l’accélération en première ou en seconde. Des figures ne risquant pas d’excès de vitesse, ni même de se retourner (le contrôle repose), réalisées à la seule puissance, tout comme les stoppies. Bien au-delà de ça, le caractère moteur, fait d’envolées – y compris lyriques- immédiates et successives, fait du bien au moral, réconciliant instantanément les plus sceptiques avec ces cylindrées « inférieures ». Et avec votre ORL préféré. Et l'expression rouler comme un sourd de prendre un nouveau sens, du moins une nouvelle incarnation.