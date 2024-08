Lexmoto se lance sur le segment des roadsters de moyenne cylindrée avec la RSS400

Certes citadine dans sa définition et certaines limitations, la RSS 400 est bien plus que cela dès que l'on ose l'emmener plus loin. Bien plus loin.

Épingles, courbes rapides, portions sinueuses, la RSS 400 est une moto bien née faisant peu cas des turpitudes de la route du quotidien qu'elle rend volontiers enjoué, excepté si l'on penche à gauche, où elle frotte vite le pied de sa béquille en aluminium. Du moins notre modèle d'essai, dont l'élément n'avait pas été rehaussé. Un problème qui devrait donc être résolu au moment où vous lirez ces lignes.

Confortable, agréable et séduisante une fois que l'on passe sur quelques petits détails de finition, sa suspension est également l'un de ses atouts, quand bien même elle est également limitante dans le cadre du duo : le pneu arrière frotte vite le passage de roue sur les compressions les plus fortes, du fait de la boucle basse. Sans gravité, mais surprenant et à noter, surtout lorsque la pièce s'use du fait du frottement.

Pour le reste, la RSS 400 est une moto pétillante et agréable, prompte à donner de très bonnes sensations de vitesse et à réjouir sur le moindre trajet. Certes, son verrouillage de direction n'est pas idéal, mais c'est au final l'un de ses rares défauts, les autres étant normalement corrigés aujourd'hui. Économique à l'achat, garantie et comprenant une assistance Opteven pour rassurer les acheteurs en cas de panne, on peut aussi compter sur le sérieux et la détermination des importateurs de la marque en France, de grands professionnels aimant la moto et désireux de satisfaire leur clientèle avec des motos simples, efficaces et surtout abordables, mais valorisantes.

Vous recherchez une moto simple efficace et expressive, originale et capable, mais qui ne soit pas une copie d'un modèle plus onéreux ? Alors voici une candidate pour un quotidien relevé. Moto de plage ou moto de "route", très agréable et maniable en ville, la Lexmoto RS 400 coche pas mal de cases pour satisfaire les débutants et plaire aux plus expérimentés désireux de reprendre la moto avec panache ou de trouver une seconde monture distrayante et attachante, évoquant par ses sensations auditives et mécaniques des modèles et philosophies aujourd'hui disparus.

Caradisiac a aimé

Le caractère moteur !

Le freinage à la hauteur

Une moto saine et agréable

Un bon niveau de confort

Le look original

Le tarif Caradisiac n'a pas aimé Frotter la béquille à gauche

Frotter la roue arrière sur le passage de roue

Le verrouillage de la direction sur le té inférieur

Pas de prise USB

La fiche technique de la Lexmoto RSS400

Réservoir : 14.5 Litres

Consommation : 3,4 L/100 km

Performances :

Vitesse maximale: 160 km/h

Couple maximal : 34 Nm @ 8000 tr/min

Puissance maximale (43 CV) 31.5kW @ 9500 tr/min

Moteur

4 temps

Cylindrée : 400.9 cc

Nombre de cylindres : 2 en ligne

Boîte de vitesses : 6 vitesses

Démarrage électrique

Refroidissement liquide

Transmission : chaîne

Carburation : Injection électronique

Roues

Freins avant : Radial avec double disque Hydraulique (ABS)

Pneus avant : 120/70-17

Suspension avant : fFourche télescopique inversée

Freins arrière : simple disque (ABS)

Pneus arrière : 160/60-17

Type : tubeless

Suspension arrière : mono amortisseur réglable

Dimensions

Longueur : 2070 mm

Hauteur : 1105 mm

Empattement : 1420 mm

Largeur : 818 mm

Hauteur d'assise : 810 mm

Poids en ordre de marche : 180 kg