La famille des DR, ce sont 299 000 motos produites par Suzuki, dont 204 000 unités de DRZ, toutes déclinaisons confondues. Malgré le tarif quasi prohibitif affiché aujourd’hui, Suzuki envisage de vendre 7 000 unités/an de par le monde de sa dr-Z4 dont la moitié de SM et l’autre de S. Modeste, donc dans ses estimations, la marque continue de proposer des modèles aux grandes qualités qu’il faut pouvoir s’offrir au regard de la concurrence. À 3 000 € de plus qu’une SMC-R 390 de KTM, à arguments équivalents ou presque, on se demande encore comment parvenir à justifier ce prix auprès de vous, acheteurs potentiels ou curieux.

Certes la qualité est là, certes la moto est réussie et certes il s’agit d’une marque comme d’un modèle ayant fait leurs preuves, mais à bien y regarder et quel que soit le volume de production, voici ce petit mono au prix d’un roadster 4 cylindres bien équipé et à l’électronique poussée, dont il n’aura ni la même polyvalence, notamment pour le duo ou l’autoroute, ni le même confort, ni les mêmes capacités.

Amusante, agréable, jolie comme tout, cette DR-Z4 SM part avec un handicap que l’on espère voir surmonté, pourquoi pas à coups de promotions de lancement ou de rabais, mais en l’état, tout le plaisir qu’elle est en mesure de distiller et tous ses arguments ne parviennent pas à lui rendre justice face aux arguments économiques. Et c’est bien dommage.

Alors, nostalgiques de la DRZ, nous espérons que votre pouvoir d’achat a augmenté, et amoureux du supermotard, nous espérons que vous saurez faire quelques concessions… Quant à débuter avec cette moto légère et entièrement exploitable, pourquoi pas. En LOA, peut-être ?

Caradisiac a aimé

La partie cycle au-dessus du lot

Le moteur très agréable, mais peu puissant

Viv (r) e le Supermotard quel que soit le niveau de conduite ! Caradisiac n'a pas aimé Le tarif, qui risque de la priver d’une clientèle plus large

L’inconfort de la selle !

Les pneumatiques sous la pluie

Type : Monocylindre 4 temps / Refroidissement liquide Cylindrée : 398 cm³ Alésage x Course : 90 x 62,6 mm Rapport Volumétrique : 11.1 : 1 Puissance annoncée : 38 ch à 8 000 tr/min Couple annoncé : 37 Nm à 6 500 tr/min Alimentation : Injection électronique Démarreur : Électrique Consommation : 3,4 l/100km Émission CO2 : 80 g/km