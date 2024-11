L'entreprise française Zeway s'associe avec la marque Horwin

Et si l’avenir de la mobilité urbaine passait par la recharge instantanée des petits deux-roues ? C’est ce que semble penser l’entreprise française Zeway, qui, avec sa solution de batteries interchangeables, se développe rapidement dans de nombreuses grandes villes françaises.

Zeway vient de franchir une nouvelle étape en s’associant à la marque de deux-roues électriques Horwin, distribuée en France par Volt.

En collaboration, ils proposent désormais une version unique du petit scooter électrique Horwin SK1. Un modèle équivalent 50 cm3 qui est donc équipé de la technologie de batteries échangeables Zeway, permettant aux utilisateurs de recharger leur deux-roues en quelques secondes seulement dans l’une des 150 stations d’échange disponibles en Île-de-France et à Nice et installées chez ses partenaires, BNP Paribas, Monoprix, Auchan, Carrefour, ESSO Certas, TotalEnergies, Effia et un réseau de laveries.

Ce scooter Horwin SK1 Powered by Zeway sera commercialisé via deux formules : au sein du réseau Horwin, avec l'achat du scooter (2 199 euros) et souscription d’un abonnement « Batteries + Énergie » (à partir de 54 euros/mois) ou dans une série limitée à 50 exemplaires en Abonnement « Tout Inclus » avec trois durées d’engagement possibles (24 mois, 12 mois ou sans engagement).