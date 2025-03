L’alliance entre Chery International et Allianz Partners a été officialisée lors d’une cérémonie en Chine. Elle couvrira plusieurs domaines clés, notamment l’assurance responsabilité civile, les dommages au véhicule, l’assistance routière, la garantie du véhicule, et bien d’autres services liés à la vente et à l’utilisation des modèles Chery en Europe. Cet accord, valable jusqu’au 31 décembre 2027, vise à optimiser le coût total de possession (TCO) pour les clients tout en proposant des solutions innovantes et des services sur mesure.

Pour Chery, ce partenariat représente une opportunité majeure de renforcer sa marque en Europe. En s’associant à un acteur aussi réputé qu’Allianz, le constructeur chinois espère attirer un nombre croissant de clients grâce à des offres d’assurance compétitives et adaptées à leurs besoins. « Cet accord peut aider le groupe Chery à développer davantage sa marque sur le continent européen et à conquérir un nombre toujours croissant de clients grâce à des services de plus en plus ciblés », explique-t-on du côté de Chery.

Pour Allianz Partners, ce partenariat est également une aubaine. Le groupe allemand, déjà leader sur le marché de l’assurance, voit dans cette collaboration une occasion d’élargir sa base d’utilisateurs internationaux et de consolider sa position en Europe. En travaillant main dans la main avec Chery, Allianz pourra proposer des produits d’assurance innovants, spécialement conçus pour les propriétaires de véhicules chinois.

Les deux entreprises prévoient également de développer des initiatives sociales et des solutions technologiques visant à améliorer l’expérience client. « Chery et Allianz Partners travailleront ensemble sur des programmes et services d’assurance, mais aussi sur des initiatives sociales et des solutions innovantes », précise le communiqué officiel.

La Chine, un acteur décidément incontournable

Cet accord s’inscrit dans une stratégie plus large de la Chine pour renforcer sa présence en Europe, non seulement dans le secteur de la mobilité , mais aussi dans des domaines connexes comme l’assurance. Avec des marques comme Chery qui connaissent un succès croissant sur le marché international, la Chine confirme son statut de leader mondial de l’industrie.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les ventes de véhicules chinois en Europe ont explosé ces dernières années, et les constructeurs chinois ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. En s’associant à des partenaires de premier plan comme Allianz, Chery démontre sa volonté de s’imposer durablement sur le marché européen, en offrant à ses clients des services complets et innovants.

Ce partenariat entre Chery et Allianz pourrait bien marquer un tournant dans le secteur de l’assurance. En combinant l’expertise technique de Chery et la puissance d’Allianz, les deux groupes ont les moyens de proposer des offres disruptives, capables de séduire un large public. Pour les consommateurs européens, cela pourrait se traduire par des assurances plus accessibles, plus flexibles et mieux adaptées à leurs besoins.

En somme, cet accord illustre parfaitement la montée en puissance de la Chine sur la scène internationale, mais aussi la capacité des entreprises chinoises à nouer des partenariats stratégiques pour conquérir de nouveaux marchés. Avec Chery et Allianz, l’assurance n’a peut-être jamais été aussi proche d’une véritable révolution.