La location de moto en libre-service devient plus simple

« Imaginez pouvoir louer une moto à Lyon, traverser les Alpes, puis l’Italie pour la déposer à Naples… » voilà l'une des rêves, avoués, de Louis de Larrard, le fondateur de Good Motors.

La start-up, lancée en 2023 seulement, entend offrir aux motards français la possibilité de réserver une moto en ligne et de la récupérer à la descente de son train pour explorer les plus belles régions de France.

Pour accélérer son développement l'entreprise basée à Trouville-sur-Mer, en Normandie, vient de lancer un tout nouveau site Internet. Une fois en ligne sur cette plateforme modernisée, il est possible d'accéder au catalogue de motos disponibles dans les différents points de location répartis existants en France.

Permis A1, A2, A, il y en a pour tous les goûts avec de nombreux modèles et marques allant des 125 aux trails, en passant par les routières. On choisit ensuite son point de départ, les dates, les différentes options et le tour est joué.

Des motos accessibles en libre-service partout en France

Particularité du concept, la flotte de motos mise à disposition par Good Motors est accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, en libre-service. Une fois sur place, il suffit de récupérer les clés, les équipements et les accessoires en toute autonomie avant de partir rouler.

Présente dans seize villes de France, l'entreprise Good Motors poursuit son développement avec des ouvertures prochaines prévues à Paris, Montpellier ou encore Perpignan.