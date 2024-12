Pour Noël, offrez une escapade à moto

L'échéance se rapproche désormais à grand pas.

Dans deux semaines, il vous faudra avoir trouvé le cadeau idéal pour chacun des membres de votre entourage. Une tache qui peut virer au casse-tête.

Pour être certain de viser dans le mille auprès de l'un (ou l'une) de vos proches passionnés (ées) de moto, Good Motors Agency propose sa carte-cadeau, qui permet d'offrir une escapade à moto.

Une idée originale qui permet d'offrir une découverte de la France à deux-roues.

Avec treize destinations sélectionnées par l'agence, il est possible de louer une moto afin de sillonner les routes en totale autonomie.

Entièrement digitalisé, le service est accessible 24 heures sur 24, et sept jours sur sept depuis des gares et des aéroports, facilitant l'accès et le départ des escapades. Les clés des véhicules sont directement récupérées dans une boîte sécurisée en quelques clics seulement.

120 motos à louer dans toute la France

Sans date d'expiration, ce qui assez rare pour être souligné, les cartes cadeaux Good Motors Agency sont même utilisables en plusieurs fois et valables dans l'ensemble du réseau de l'entreprise. En cas d'imprévus, l'annulation est gratuite jusqu'à sept jours avant le départ.

Avec des tarifs 15 à 30 % inférieurs à ceux du marché, les 120 motos disponibles sont louées avec l'équipement nécessaire : casques, gants, mousquetons, sangles et même des top-cases ou sacoches (en option), si besoin.

Pour plus d'infos sur les cartes-cadeaux Good Motors Agency, rendez-vous sur le site officiel de l'agence.