La Peugeot PM-03 veut être la nouvelle star des Roadsters

Près d’un an après son retour dans le monde des deux-roues, Peugeot Motocycles étoffe son offre avec la PM-03, un roadster au moteur de 300 cc. Cette version plus puissante conserve les codes stylistiques emblématiques de la marque, offrant ainsi des performances améliorées et un look unique. La PM-03 est conçue pour être aussi à l’aise en milieu urbain que sur les routes plus longues, procurant des sensations fortes à ses utilisateurs.

La PM-03 incarne un mélange harmonieux de dynamisme et de modernité. Avec son look futuriste et racé, cette moto reflète parfaitement l’ADN de Peugeot, notamment grâce aux trois griffes sur le phare avant à LED, une première dans le design des deux-roues de la marque.

Le cadre bien conçu de la PM-03 assure une stabilité et une agilité exceptionnelles, garantissant une expérience de conduite fluide et sécurisée. Pesant seulement 162 kg, elle est légère et maniable, idéale pour une utilisation en ville comme sur route.

Au cœur de la PM-03 se trouve un moteur monocylindre 4T à injection électronique de 292,4 cc, délivrant une puissance de 21,5 kW (29 ch) à 9 000 tr/min et un couple de 24,5 Nm à 7 000 tr/min. Le sixième rapport permet de réduire les efforts du moteur, optimisant ainsi la consommation de carburant.

La suspension est assurée par une fourche inversée dorée de 41 mm de diamètre à l’avant et un amortisseur central arrière ajustable, offrant un confort optimal avec ou sans passager. Le freinage est confié à des disques de 280 mm à l’avant et de 240 mm à l’arrière, avec un double ABS pour une sécurité accrue.

La PM-03 est équipée de pneus de 17 pouces, assurant une conduite stable et rassurante. Le tableau de bord couleur TFT fournit toutes les informations essentielles pour une conduite sereine, telles que la vitesse, le régime moteur, le niveau de carburant, ainsi que des informations sur la batterie et le rapport engagé. Grâce à la connectivité Bluetooth, il est possible de recevoir des alertes d'appels entrants, ajoutant une touche de modernité à cette moto déjà bien équipée.

La PM-03 de Peugeot Motocycles, avec son design innovant et ses performances de haut niveau, s’annonce comme une option séduisante pour les passionnés de motos. Disponible à partir de 70€ par mois, elle offre une combinaison parfaite de style, de puissance et de technologie, promettant de redéfinir les standards des roadsters modernes.

Données techniques :

Norme : Euro 5 Homologation : L3e-A2 Type : Monocylindre 4 Temps Cylindrée (cc) : 282,4 Alimentation : Injection électronique Refroidissement : Liquide

Puissance Max (kW) : 21,5 Puissance Max (cv) : 29,2 Puissance Max (tr/min) :9 000 Couple Max (Nm) : 24,5 Couple Max (tr/min) : 7 000 Consommation (L) : 2,7 Emission CO2 (g/km) : 58

Distribution : 4 soupapes Lubrification : A carter humide Embrayage : Manual Démarrage : Électrique Transmission : Chaîne

Réservoir d'essence (L) :12,5