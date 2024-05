La Royal Enfield Guerilla 450 en approche

Espionnée il y a quelques semaines déjà, celle que nous imaginions alors comme la future Scram 450 pourrait ne pas être la seule nouveauté à arriver. Le prochain modèle de la gamme Royal Enfield reposant sur le nouveau monocylindre de 450 cm3 pourrait ainsi finalement être la Guerilla 450. À moins que l’appellation Scram 450 ne soit tout simplement abandonnée par Royal Enfield tant les deux modèles semblent identiques. Les différentes possibilités sont d’ailleurs évoquées par la presse indienne.

Et à en croire les médias indiens, notamment les souvent bien informés Rushlane et BikeWale, cette nouvelle Royal Enfield Guerilla 450 devrait même être présentée dans les toutes prochaines semaines et prendre l’apparence « d’un roadster élégant aux accents de Scrambler. »

Royal Enfield, qui a déposé le nom Guerilla 450 auprès des autorités indiennes compétentes devrait donc concrétiser ce second modèle reposant sur le nouveau monocylindre de 451,65 cm3 délivrant 40 chevaux à 8 000 tr/min et un couple maximal de 5 500 tr/min très bientôt.

Toujours d’après les informations indiennes, la Guerilla devait partager de nombreux éléments avec la nouvelle Himalayan 450, tout en se passant de certains équipements comme la fourche inversée ou encore l’instrumentation TFT, remplacée par un ensemble mixant analogique et numérique.

Verdict dans quelques semaines.